Ascolti Tv 22 marzo tutti i dati: Bella da morire 5,3 milioni, D’Urso Live 2,884 (13,4%), Fazio 2,865 (9,5%), Jack Reacher 2,6, Giletti 2,171 e 1,571 mln

Su Rai1 ascolti Bella da morire 5,362 milioni e 19,2%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,884 mln e 13,4%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,865 mln e 9,5%. Su Italia1 Jack Reacher: Punto di non ritorno 2,6 mln e 9,1%. Su La7 Non è L’Arena a 1,571milioni e 7,3% (prima parte 2,171 mln e 6,8%). Su Rai3 The Post 1,239milioni e 4,2%. Su Rete4 What women want 937mila e 3,6%.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Capotondi, Fazio al top con Burioni e Zangrillo, D’Urso fa il picco con Fontana ed è seconda dalle 21.36 in poi e leader dopo le 23.39. Giletti va forte con Salvini, Pregliasco e Sgarbi

Contesto: una fiction fresca, Fazio, Giletti e D’Urso sul corona virus, quindi tre film

C’era il Gp di Formula 1 in versione eSports su Sky per quelli che erano in crisi di astinenza più forte dalle gare domenica 22 marzo, in una giornata e una serata dominate ancorate dalle notizie drammatiche sul corona virus. Ieri in prima serata a tenere calda la linea dell’informazione sul tema sono stati Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai2, Massimo Giletti con Non è L’arena su La7 e Barbara D’Urso con Live Non è la D’Urso Speciale su Canale 5. Su Rai1 c’era la seconda puntata della prima stagione della fiction Bella da morire (con Cristiana Capotondi) ed era alle prese con tre film in griglia: su Italia1 c’era il drammatico Jack Reacher: Punto di non ritorno, su Rete4 il rosa What women want e su Rai2 il cult The Post. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Vince Bella da morire. Poi tra le generaliste Live raggiunge e precede Che Tempo che fa, il film in prima tv di Italia 1 e Giletti. In coda i film di Rai3 e Rete4

Su Rai Uno la fiction Bella da morire, con Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Martari nel cast, ha conseguito 5,362 milioni e 19,2% (in calo di oltre un punto). Quindi per Speciale Tg1 1,685 milioni e 10,9%.

Picco con Fontana



Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Roberto Speranza, Attilio Fontana, Raffaele Morelli, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Giorgia Meloni, Luca Zaia, Giuseppe Provenzano, Paolo Brosio, Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Catena Fiorello, Manuela Arcuri, Cristina D’Avena, Valeria Marini, Fabio Testi ed il figlio, 2,884 milioni e 13,4% (in calo di un punto) dalle 21.30 alle 25.19 (in apertura a 2,830 milioni ed 8,88%); quindi per Tg5 Notte 674mila e 12,22%.

Da Fazio apre Bocelli, picco con Burioni e Zangrillo

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli ospiti Andrea Bocelli, Roberto Burioni, Fedez, Alberto Zangrillo, Giorgio Gori, Angelo Borrelli, Giuseppe Remuzzi, Antonio Di Bella, Beppe Sala, Federica Brignone, Roberto Mancini, Mahmood, Enrico Bignano, Nino Frassica e Gigi Marzullo, ha conquistato 2,865 milioni di spettatori e 9,5% dalle 21.06 alle 23.01 e 1,843 milioni e 7,82% fino alle 23.40. Per La domenica sportiva 530mila spettatori e 3,71%.

Bene il film con Tom Cruise, Italia 1 è accesa

Su Italia1 per il film Jack Reacher: Punto di non ritorno, con Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, 2,6 milioni di spettatori e 9,1%. Per The Mandalorian, 1,090 milioni di spettatori e 6,3%.

Va forte Giletti con la prima parte

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Fabrizio Pregliasco, Matteo Salvini, Raffaele Morelli, Nicola Sgarbi, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Cristina Parodi, Nunzia De Girolamo, Claudia Fusani, Dino Giarrusso, Pierpaolo Sileri, Leonardo Greco, David Parenzo, 2,171 milioni di spettatori e 6,82% dalle 20.39 alle 21.54, e poi 1,571 milioni e 7,3% fino alle 24.56. Quindi per TgLa7 Notte 442mila e 5,17%.

Su Rai3 per il film cult The Post, con Tom Hanks e Meryl Streep, 1,239 milioni di spettatori e 4,2% di share. E poi Quante storie a 389mila e 2,67% e per la replica di Mezzora in più 283mila e 3,45%.

Su Rete4 per la pellicola What women want- Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson, Helen Hunt, Bette Midler, Marisa Tomei, 937mila spettatori e 3,61%. Quindi per Un piano perfetto 301mila e 3,34%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna oltre 6,1 milioni nella fase finale. TgR boom a 5,454 milioni

Su Rai 1 per L’Eredità 4,5 milioni e 17,4% e 6,153 milioni e 21,92%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,972 milioni e 11,67%, per Avanti un altro! 4,835 milioni e 17,34%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 4,094 milioni e 15,1%; per il Tgr 5,454 milioni e 18,93%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 1,075milioni e 3,56%. Su Rai2 Che tempo farà 1,1 milioni e 3,76%.

Alle 20.00 questi gli ascolti super: Tg1 a 8,2 milioni, Tg5 a 6,9

Per il Tg1 8,2 milioni di spettatori ed il 26,65%; per il Tg5 6,891 milioni di spettatori ed il 22,16%, per il Tg La7 1,6 milioni di spettatori ed il 5,2%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus, Tg2 a 3,4 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,428 milioni e 20,2% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 4,940 milioni e 15,5% di share. Su Rai2 per il Tg2 3,439 milioni e 10,83%. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,2 mln di spettatori e 4% e per Grande amore 1,142 milioni di spettatori e 3,6%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,280 mln e 4%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Bella da morire, ieri su Rai1)