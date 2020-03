Ascolti Tv 22 marzo vince Bella da morire con il 19,23%

Seguono Live – Non è la D’Urso con il 13,40% e Che Tempo Che Fa con il 9,47% negli ascolti tv

Su Rai1 Bella da morire ha raggiunto il 19,23% e 5,36 milioni di spettatori, Rai2 con Che tempo che fa al 9,47%, su Rai3 The Post al 4,21%, su Canale5 Live – Non è la D’Urso al 13,40% e 2,88 milioni, su Italia1 Jack Reacher al 9,05%, su Rete4 What Women Want al 3,61%, su La7 Non è l’Arena al 7,30%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 21,92% e 6,15 milioni di contatti, Oceani 3D su Rai2 all’1,96%, Nuovi eroi su Rai3 al 3,98%, Avanti un altro! su Canale5 al 17,34% e 4,84 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto Mag al 4,80%, Hamburg Distratto 21 su Rete4 all’1,85%, Come eravamo su La7 all’1,08%.

Ascolti Tv Access prime time

Soliti Ignoti su Rai1 al 20,18% e 6,43 milioni di contatti Che Tempo che farà su Rai2 al 3,76%, Grande Amore su Rai3 al 3,60%, Paperissima Sprint su Canale5 al 15,50% e 4,94 milioni, C.S.I. su Italia1 al 5,17%, Stasera Italia su Rete4 al 3,92%, Non è l’Arena prima pagina su La7 al 6,82%.

Ascolti Tv Seconda serata

Speciale Tg1 su Rai1 al 10,90%, La domenica sportiva su Rai2 al 3,71%, Quante storie su Rai3 al 2,67%, The Mandalorian su Italia1 al 6,30%, Un piano perfetto su Rete4 al 3,34%.

(Nella foto Bella da morire)