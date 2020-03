Ascolti Tv: Il discorso di Conte ieri by Facebook: 16,2 milioni e 60,1% per i contenitori in campo

Trasmesso molto in ritardo rispetto ai tempi previsti, il discorso del premier Giuseppe Conte ha allungato le edizioni straordinarie dei tg e ha acceso soprattutto le prestazioni di Rai1, ma anche quelle di Canale 5, Rai2, Rete4, La7. Nonché delle tre emittenti all news. DENTRO LA TABELLA con tutti i dati.