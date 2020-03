Ascolti Tv 21 marzo tutti i dati: Fiorello e Bonolis a fianco prima del video di Conte. Bene The Croods e la Gentili batte Giammaria

Ascolti, sovrapposizione fino alle 23.35: Rai1 5,538 milioni e 19,37%, Canale5 5,253 mln e 18,37%.

Il contesto: il the best of dello show di Fiorello, Paolo Bonolis in replica, due speciali sul corona virus, due film, Tozzi. Alle 23.20 circa il video messaggio di Conte nelle edizioni straordinarie dei tg e dentro gli speciali

L’emergenza Corona Virus protagonista per tutta la giornata e pure nella serata di sabato 21 marzo. Su Rai1 c’era Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasurai1 e Canale 5 schierava il campione popolare in replica, Ciao Darwin-Terre Desolate. Le altre? Sulla seconda rete c’era Petrolio Files – Antivirus³ e su Rete 4 Speciale Stasera Italia Week End; Italia 1 mandava in onda la pellicola The Croods, su Rai3 c’era Sapiens e infine, su La7, dopo Lilli Gruber il cult Indovina chi viene a cena. Alle 23.23, dentro edizioni straordinarie delle news appositamente convocate dalle Tg1, dal Tg5 e dal TgLa7, è andato in onda il video messaggio del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure restrittive e di contrasto al contagio. Ecco in dettaglio come stamane Auditel, considerato il numero di spettatori raggiunti, ha messo in fila le proposte delle principali emittenti generaliste.

Graduatoria: Fiorello precede Bonolis (perchè il Tg1 straordinario batte quello di Canale5), poi The Croods, Gentili, Giammaria

Su Rai1 per Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasurai1, con Rosario Fiorello mattatore e tra gli ospiti Checco Zalone, Giorgia, Paola Cortellesi, Carlo Conti, Calcutta e tanti altri ancora, 5,060 milioni di spettatori e 16,74% dalle 21.38 alle 23.35. Quindi per Tg1Edzione Straordinaria 6,046milioni e 22,39% dalle 22.34 alle 23.33. Quindi per Techetechete 2,134 milioni e 12,1% di share.

Su Canale 5 per il people show in replica Ciao Darwin Terre desolate, condotto da Paolo Bonolis e con la partita tra Chic e Shock in primo piano, 5,158 milioni di spettatori e 16,88% di share dalle 21.21 alle 22,40 e poi con la coda dopo il Tg5 3,085 milioni e 21,42%. Per Tg5 Edizione Straordinaria 5,3 milioni e 19,78%.

Su Italia 1 per la pellicola d’animazione The Croods, 2,127milioni di spettatori e 7,05% di share. Per The Flinstones, 976mila e 5%.

SIWE Special batte Petroli

Su Rete 4 per Stasera Italia Speciale Week End, con Veronica Gentili alla conduzione, 1,559 milioni di spettatori e 5,43% dalle 21.29 alle 23.36; quindi per Psyco, 407mila e 3,1%.

Su Rai 2 per Petrolio Files – Antivirus³ con Duilio Giammaria alla conduzione e tanti esperti e rappresentanti delle istituzioni tra gli ospiti, 1,388 milioni e 4,44% di share. Per Tg2 Dossier 553mila spettatori e 3,4% di share.

Su Rai3 per dalle 20.25 alle 21.53 Ti ricordi di me a 1,073 milioni e 3,44%. Sapiens- Un Solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, 991mila spettatori e 3,74% di share; quindi per Prima dell’alba 580mila e 4,46% e 408mila e 3,81%.

Su La7 per la pellicola cult Indovina chi viene a cena, con Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, 939mila e 3,26%. Quindi per TgLa7 Edizione Straordinaria 1,057milioni e 4,21% di share dalle 23.24 alle 23.31.

Tra le altre proposte native digitali free vince Tv8

Tra le emittenti native digitali free in tre hanno superato il 2% di share: su Tv8 4 Ristoranti a 819mila spettatori e 2,6%; su Iris Sotto il segno del pericolo a 788mila e 2,7%; su La5 Inga Lindstrom a 599mila e 2%. Sopra quattrocentomila sono arrivate tre emittenti: Su Rai Premium Felicia Impastato a 467mila e 1,6%; su 20 Chinese Zodiac a 418mila e 1,4%; su Nove La figlia del generale a 416 mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del video di Giuseppe Conte)