Emergenza Coronavirus: l’offerta informativa di Mediaset

Il tono di Cologno

Anche ieri – domenica 21 marzo – Mediaset ha fatto una copertura dell’emergenza corona virus articolata. Il caposaldo certo è stato ancora un volta Rete4, con Stasera Italia che a partire dall’access prime time è pronta ad allungarsi in prima serata. Di base svolge il compito Barbara Palombelli, durante il week end – come ieri – il ruolo passa a Veronica Gentili, che lo svolge con coraggio e intraprendenza, ma dando la sensazione di potere avere un supporto parziale, a regime ridotto. La novità delle ultime settimane è la maggiore reattività del Tg5 – che anche ieri ha seguito con un’edizione straordinaria la pubblicazione su Facebook del video messaggio di Giuseppe Conte – e che sta cominciando a raccogliere ascolti rilevanti con l’edizione calda delle 20.00. Non emerge una regia coordinata dei toni, ma forse il gruppo non la cerca o non la ritiene essenziale in questo momento.

Per garantire un’informazione aggiornata sull’emergenza Coronavirus, Mediaset comunque ha impostato di base così la propria offerta giornalistica in prime time. Dando grande spazio e peso a Barbara D’Urso. Da domenica 22 marzo Videonews garantisce al pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta.

Raddoppiato l’appuntamento di Canale 5 con “Live – Non è d’Urso”, in onda sia la domenica sia il martedì, confermati gli appuntamenti di Retequattro con la variazione di “Fuori dal coro” che passa al mercoledì e di “Stasera Italia Speciale” in onda il lunedì in attesa del rientro di Nicola Porro con “Quarta Repubblica”.

Queste le sette prime serate in diretta: