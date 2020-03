Stasera in Tv: cosa vedere domenica 22 marzo 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 22 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Bella da morire, Eva e Marco interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva regolarmente, viene ristretto l’orario della sua morte. Sergio vorrebbe comprare un regalo di compleanno a Matteo, ma Rachele gli impedisce di vederlo. Alla festa di Matteo non si presenta nessuno eccetto Sergio, che conquista il nipote.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – The Post, nel giugno del 1971, il New York Times, il Washington Post e gli altri principali quotidiani degli Stati Uniti prendono una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando l’opinione pubblica sui documenti del pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenza americane.

Rai Movie – Belle & Sebastien, Alpi francesi, 1943. Sébastien, un orfano di otto anni, vive con l’anziano pastore Cesar e la nipote Angelina nel piccolo villaggio di Sàint-Martin, occupato dai nazisti. Sébastien è un bambino solitario e passa tutte le sue giornate sui monti. Qui un giorno incontra un enorme cane con il quale il bambino fa amicizia.

Mediaset

Rete 4 – What Women Want, M. Gibson e H. Hunt in una divertente commedia incentrata su un incallito playboy che all’improvviso è in grado leggere nel pensiero delle donne.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Jack Reacher: Punto di non ritorno, Tom Cruise torna a vestire i panni di Jack Reacher nel secondo capitolo della saga. Difenderà il maggiore Susan Turner dall’accusa di spionaggio e cercherà la verità.

Iris – Regression, una ragazzina di nome Angela ha accusato il padre, John Gray, di gravi abusi. L’uomo si assume la colpa, dicendo pero’ di non ricordare nulla.

Premium Cinema – Hercules: La leggenda ha inizio, siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, una volta venuto a conoscenza della grandiosità del proprio destino, sarà posto di fronte a una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Dark Hall, Madame Duret gestisce la scuola privata Blackwood, un collegio femminile in una vecchia magione. Lì è stata iscritta dai genitori anche Kit Gordy, una ragazzina ribelle dai pessimi risultati scolastici insieme ad altre quattro studentesse indisciplinate, meritevoli di un’altra opportunità. Qui le allieve scoprono nuove capacità che pensavano di non avere in differenti discipline, rivelandosi dei veri e propri prodigi. Ma qualcosa di strano accade nell’edificio, strane visioni cominciano a turbare le ragazze…

