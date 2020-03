Curve ascolti Tv 20 marzo: Striscia e poi De Filippi fanno i picchi. Tg1 male without Giorgino? Super Gruber in access

Striscia la Notizia al 22,5% di share alle 21.34, Amici a 5 milioni nella prima mezzora, al secondo posto The Good Doctor, che ha corso a lungo sopra la linea dei 2,5 milioni e dalle 22.00 in poi ha sopravanzato Paolo Di Giannantonio, che ha travasato un po’ del proprio pubblico sul telefilm della seconda rete. Dentro le CURVE.

In access: picco boom di Otto e mezzo a 3,2 milioni alle 21.02

La sfida tra le ammiraglie e quella dell’informazione

Venerdì 20 marzo sulle generaliste il picco della serata l’ha fatto Striscia la Notizia che è arrivata al 22,49% di share alle 21.34, in solitario, ma dopo essere comunque rimasta a lungo davanti alla replica di Amadeus con I Soliti Ignoti, con anche un picco notevole di Otto e mezzo a 3,2 milioni alle 21.02.

Dopo il dominio di Maria De Filippi è stato incontrastato per tutto l’arco della messa in onda, tenendo l’asticella a 5 milioni di spettatori fino alle 22.00, con al secondo posto The Good Doctor che è rimasto a lungo sopra la linea dei 2,5 milioni e dalle 22.00 in poi ha sopravanzato lo Speciale Tg1 di Paolo Di Giannantonio, che ha travasato un po’ del proprio pubblico sul telefilm. Molto, molto meglio era andato l’ultimo speciale affidato a Francesco Giorgino – inviso al direttore del Tg1 – ma in una serata ed in un contesto che non sono paragonabili. Certo Di Giannantonio, bravo e serio, non è stato però un plus per il programma.

In seconda serata è prevalsa Canale 5 con la lunghissima saga di Amici, terminata abbondantemente dopo l’una di notte con la De Filippi sopra la linea del 25% di share e al 28% cinque minuti prima di mezzanotte. In seconda posizione si è collocato Frontiere (8,4%), ma con la solita fortissima rimonta di Zoro dopo la fine della trasmissioni di Tv8 e Nove, nonché di Rai3. Propaganda Live in nottata ha superato Quarto Grado a partire dalle 23.10, sfiorando nel finale il 9%.

Ecco le curve di ieri.