Ascolti Tv 20 marzo tutti i dati: De Filippi stacca The Good Doctor e Speciale Tg1. Bene Quarto Grado e Propaganda

Ascolti, dinamiche: dopo il picco di Striscia domina Amici davanti a The Good Doctor. Zoro batte Nuzzi in seconda serata ed è secondo dalle 24.20

Il coronavirus ha mietuto il massimo di vittime in una giornata drammatica, e anche ieri – venerdì 20 marzo – ha occupato grande spazio nella programmazione televisiva. E’ stata una vittoria facile per Maria De Filippi in una serata particolare, in cui l’altra ammiraglia ha schierato Speciale Tg1-In Trincea, condotto da Paolo Di Giannantonio. Sul tema, in maniera diversa, erano come sempre sintonizzate anche Rete4 e La7, mentre il resto della griglia prevedeva The Good Doctor su Rai2 e film su Rai3 e Italia1, con uno Speciale Chi l’ha visto? sulla terza rete in seconda serata e anche Frontiere, su Rai1, in quella fascia, ad occuparsi del contagio.

Tra le ammiraglie chiara vittoria di Canale5, che precede di fatto Rai2 e poi Rai1

Nel prime time di venerdì 20 marzo su Rai1 –SpecialeTg1-In Trincea, con Paolo Di Giannantonio alla conduzione, tanti esperti, le istituzioni, il collegamento con il territorio, ha conquistato 2,256 milioni di spettatori e l’8,2% di share. Un bottino molto più ampio ha fatto la concorrenza. Su Canale 5 il quarto serale di Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 4,145 milioni e col 19,5% di share; la settimana scorsa era arrivato a 4,345 milioni di spettatori con il 18,5%, mentre due settimane fa lo show aveva avuto 3,677 milioni di spettatori ed il 19,9% di share.

E’ cresciuto ancora The Good Doctor, tra i film vince la commedia di Rai3

Una buona prestazione l’hanno fatta anche Rai2 The Good Doctor in crescita fino a quota 2,363 milioni e 8,2% (la settimana scorsa aveva avuto 2,146 milioni e 7,3%), mentre tra i film quello di Italia 1 (Atomica bionda a 1,571 milioni di spettatori e 5,5%) ha fatto meno della commedia nazionale su Rai3 (La gente che sta bene ha conseguito 1,6 milioni e 5,6% di share). Sempre in tema Covid -19, se si considerano gli ascolti, la graduatoria è questa: su Rete4 Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado in crescita rispetto a sette giorni prima a 1,492 milioni di spettatori con il 6,6% di share; su La7 Diego Bianchi e Propaganda Live in progresso quasi identico a 1,391 milioni di spettatori con uno share del 6,2%.

Due buone repliche

Una buona prestazione l’hanno fatta due repliche: su Nove Fratelli di Crozza ha avuto ben 715mila spettatori e il 2,5%; su Tv8 il the best of di Italia’s Got Talent ha conquistato ben 735mila spettatori e il 2,7%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali generaliste mostra come il picco in access l’abbia fatto Striscia la Notizia al 22,49% di share e come dopo il dominio di Maria De Filippi sia stato incontrastato per tutto l’arco della messa in onda, con al secondo posto The Good Doctor dalle 22.00 in poi e al terzo Paolo Di Giannantonio.

In seconda serata è prevalsa Canale 5 con la lunghissima saga di Amici, terminata abbondantemente dopo l’una di notte e con la De Filippi sopra la linea del 25% di share. In seconda posizione si è collocato Frontiere (8,4%), ma con la solita fortissima rimonta di Zoro dopo la fine delle trasmissioni di Tv8 e Nove, nonché di Rai3. Propaganda in nottata ha superato Nuzzi a partire dalle 23.10, sfiorando nel finale il 9% e chiudendo al secondo posto in quella fase dietro Amici.

Emanuele Bruno

(nella foto Maria De Filippi)