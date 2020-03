Ascolti Tv 20 marzo: vince Amici col 19,5%

Seguono La gente che sta bene a 1,6 milioni e 5,6% e su Italia 1 Atomica bionda 1,571 milioni e 5,5%. Bene Nuzzi (6,6%) e Propaganda Live (6,2%).

PRIMA SERATA: Su Rai1 Speciale Tg1-In trincea a 2,256 milioni di spettatori e 8,2% di share Su Canale 5 Amici a 4,145 milioni di spettatori e 19,5% di share. Su Rai2 The Good Doctor a 2,363 milioni di spettatori e 8,2% di share. Su Italia 1 Atomica bionda a 1,571 milioni di spettatori (5,5%). Su Rai3 La gente che sta bene 1,6 milioni di spettatori e 5,6%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,492 milioni di spettatori con il 6,6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1,391 milioni di spettatori con uno share del 6,2%. Su Tv8 IGT best of a 735mila e 2,7%. Su Nove Fratelli di Crozza in replica 715mila e 2,5%

PRESERALE: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 4,4 milioni di spettatori e 19,2%, L’Eredità a 6 milioni di spettatori e 22,2%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 3,558 milioni di spettatori con il 15,5% di share e Avanti un Altro! a 4,944 milioni di spettatori con il 18,6% di share.

ACCESS PRIME TIME: Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno a 5,8 milioni di spettatori con il 18,53%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,936 milioni di spettatori con uno share del 18,9%. Su Rai2 Tg2 Post a 1,741 milioni di spettatori con il 5,52%. Su Italia1 CSI a 1,3 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Non ho l’Età a 1,373 milioni di spettatori e 4,48% e Un Posto al Sole 1,987 milioni di spettatori e 6,34 %. Su Rete4 Stasera Italia a 1,733 milioni e 5,6% nella prima parte e 1,6 e 5,14% nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo a 2,8 milioni di spettatori e 9%.

