Ascolti tv analisi 19 marzo: il Rosario è quello di Tv2000, col Papa. Saluta col record il prete Lux

Papa Francesco e Tv2000 hanno portato l’ascolto delle Altre a 14,5 milioni, contingentando il pubblico di Amadeus in replica (picco da 6,2 milioni e ascolto migliore di Striscia la Notizia).

Il Rosario di Tv2000 e Don Matteo

In molti non sapevano nemmeno che ci fosse. E invece, il seguito del Rosario di Tv2000, capace per lunghi tratti di mantenere oltre 4 milioni di spettatori, è stato il dato più significativo della serata tv del 19 marzo. In prime time la tonaca della Lux ha ancora assolto, per l’ultima volta in stagione, il ruolo di ansiolitico, ma la paura oramai ha sollecitato altre reazione.

Don Matteo ieri ha fatto il record: 7,345 milioni di spettatori ed il 26,5% di share. Hanno fatto discrete prestazioni però anche il film di Canale 5 (Benvenuti al nord 3,2 milioni di spettatori e il 11,9% di share), e quello di Italia 1 (King Arthur 1,825 milioni di spettatori e 6,4% di share) che sembra una delle reti che più beneficia della nuova situazione sociale, e poi i due talk del giovedì.

Su Covid-19

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha proposto Matteo Renzi, Giulio Gallera, Massimo Galli, Rita Dalla Chiesa, Giovanni Toti, Pietro Senaldi, Fabrizio Pregliasco ed ha ottenuto 1,554 milioni di spettatori ed il 6,6% di share. Mentre su La7 Piazzapulita ha avuto Stefano Massini, e poi tra gli ospiti Francesco Boccia, Tito Boeri, Maurizio Landini, Mario Calabresi, Massimo Galli, Michela Marzano. Così Corrado Formigli ha ottenuto 1,356 milioni di spettatori e il 5,8% di share, prendendo quasi un punto di distacco da Paolo Del Debbio. Non troppo distante dai talk è arrivato il film di Rai2 (Attacco al potere-Olympus has fallen ha avuto 1,255 milioni di spettatori e il 4,3%), mentre è finita in coda la commedia di Eduardo rivisitata da Massimo Ranieri (Questi Fantasmi a 536mila spettatori e l’1,85%).

Il grafico dice che…

Il Rosario di Tv2000 è partito alle 21.00 in punto con oltre 3 milioni di spettatori ed il 9,7%, e quando è iniziato il messaggio di Papa Francesco ha toccato 4,3 milioni ed è rimasto sopra 4 milioni fino alle 21.47. Dalle 21.50 alle 21.59 c’è stato il calo di attenzione, che ha portato Tv2000 al dato più fisiologico di 500mila spettatori alle 22.00. Papa Francesco e Tv2000 hanno portato in questa fase l’ascolto delle Altre a 14,5 milioni, contingentando il pubblico di Amadeus in replica (picco da 6,2 milioni e ascolto migliore di Striscia la Notizia).

In prima serata Don Matteo ha corso appena sotto la linea degli otto milioni per gran parte della durata, arrivando nel finale (23.44) al 34% di share. Terminata la fiction è rimasto in testa Bruno Vespa, con Porta a Porta sopra la linea del 15%.

Emanuele Bruno

(il video di Papa Francesco)