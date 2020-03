Oggi in edicola: Grande Fratello Vip, ormai è accanimento terapeutico

Vip, tornate a casa vostra

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

In principio c’erano i Vipponi: belli e sciroccati, stipati in Casa a litigare allegramente tra loro. Gioia pura per gli amanti dei reality. Poi sono arrivati i Pipponi di Alfonso Signorini: già da due puntate, il conduttore del Grande Fratello Vip si è trasformato in un novello Conte per parlare agli italiani del coronavirus. In parte, il cambio di passo è doveroso: qualcuno deve pur spiegare perché mai the show must go on.

Sebbene il Gf Vip non verrà allungato fino a fine aprile, resterà comunque in onda almeno per altre due/tre settimane. Fratelli di Crozza (per fare un esempio) si è invece auto-sospeso, nonostante gli alti ascolti. Così, Signorini esordisce con: «Vogliamo regalare un po’ di spensieratezza agli italiani, in questi giorni difficili». Giusto. Però allora, cortesemente, dateci suddetta allegria… Invece, per la seconda settimana consecutiva, la puntata del GF Vip si apre con un discorso poetico-filosofico-morale su fede, speranza e coronavirus.

Le lezioni di Signorini

In un rvm, vediamo i concorrenti recitare prima il «Padre Nostro» e poi «l’inno d’Italia», rimanere impressionati per il silenzio che circonda Cinecittà e poi commuoversi ascoltando i flash mob musicali dei romani, tutti a cantare sui balconi dai palazzi vicini. Intanto, sui social, la gente si innervosisce in attesa della leggerezza che non arriva. Spiacenti, bisogna attendere ancora perché Signorini vuole «condividere un’emozione» con noi. Ok, condividiamola. Alfonso ci spiega che un bel dì, aprendo la finestra, si è commosso per il cielo azzurro: la primavera sta esplodendo, nonostante tutto. Poi mostra al pubblico due immagini: il quadro di una casa immersa in un bosco buio, ma sovrastata da un cielo azzurro; la foto di un neonato con la scritta «andrà tutto bene» disegnata sul pannolino. «Non ci chiediamo dove sia stata fatta la foto, perché lui è la vita. E la vita, alla fine, trionfa sempre», commenta Signorini. «Questa è la nostra speranza alla quale, noi, voi e tutti quanti, dobbiamo aggrapparci». Segue commozione collettiva.

A questo punto ci si aspettava un ammutinamento generale: i concorrenti sarebbero dovuti alzarsi in massa al grido di «Scusa, Alfonso, ma io esco! Vado dalla mia famiglia». In passato svariati concorrenti sono usciti, in diretta, per molto meno. Invece, niente. Solo Adriana Volpe è voluta uscire, per motivi personali, ieri sera. Nessun altro. Chiusa la parentesi epidemia (perché di questo, alla fine, si è trattato), si continua dunque a giocare. Proprio loro, gli unici sulla Terra a essere sicuri di non essere contagiosi, non si riuniscono alle proprie famiglie. Forse non hanno davvero capito cosa c’è, qui fuori, o glielo stanno spiegando male.

Scene grottesche

Altrimenti non avremmo sentito una concorrente solitamente posata come Paola Di Benedetto (nota come Madre Natura) esultare dicendo: «Per fortuna che il coronavirus prende solo gli anziani che non stanno bene. Capisci quanto siamo fortunati?».

L’unica presa di posizione sensata arriva dall’Auditel: Gf Vip è stato doppiato dal film Assassinio sull’Orient express, in prima tv su Rai1.

