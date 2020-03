Ascolti Tv 19 marzo tutti i dati: Don Matteo 7,3 milioni, Santo Rosario Tv2000 boom a 4,2, Benvenuti al Nord 3,2, King Arthur 1,8, Del Debbio 1,55, Formigli 1,35

Ascolti tv, l’evento: Su Tv2000 Santo Rosario a 4,2 milioni e 13,2% dalle 21.10 alle 21.50 con il video messaggio del Papa, Preghiera per l’Italia a 1,955 milioni e 6,4%.

Il contesto: Don Matteo, tre film, una commedia di Eduardo, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli, il Rosario di Tv2000



Giorni tremendamente cupi per l’epidemia di Covid -19 e tv accesa anche giovedì 19 marzo. Alla sera, rassicurante, c’era l’ultima puntata di Don Matteo su Rai1. Tre erano i film: la commedia Benvenuti al Nord era la scelta di Canale 5, il titolo drammatico Attacco al potere –Olympus has fallen andava in onda su Rai2 e King Arthur Il potere della spada su Italia1. Partita a due sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4, Corrado Formigli con Piazzapulita su La7. Ma l’evento di serata è stata la trasmissione di Tv2000 (il Santo Rosario ha conseguito 4,2 milioni e il 13,2% dalle 21.10 alle 21.50 con il video messaggio del Papa, mentre Preghiera per l’Italia ha raccolto 1,955 milioni di spettatori e il 6,4%).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo stacca il titolo con Bisio, poi Tv2000, il film di Italia1, Del Debbio e Formigli



Su Rai Uno l’ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Dario Aita nel cast, ha riscosso 7,345 milioni di spettatori ed il 26,5% di share. In seconda serata Porta a porta ha conseguito 2 milioni di spettatori e 17% di share.

Su Canale 5 il nuovo passaggio di Benvenuti al nord, con Claudio Bisio e Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone protagonisti, ha totalizzato 3,2 milioni di spettatori e il 11,9% di share. Quindi per L’intervista, con Maurizio Costanzo ed Elena Santarelli, 943mila e 8,7%.

Su Italia1 per King Arthur, con Clive Owen, Keira Knightley e Til Schweiger, 1,825 milioni di spettatori e 6,4% di share. Quindi per Il cavaliere del Santo Graal 560mila e 5,18%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Renzi, Giulio Gallera, Massimo Galli, Rita Dalla Chiesa, Giovanni Toti, Pietro Senaldi, Fabrizio Pregliasco, 1,554 milioni di spettatori e 6,6% di share dalle 21.27 alle 24.51.

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Francesco Boccia, Tito Boeri, Maurizio Landini, Mario Calabresi, Massimo Galli, Elisabetta Groppelli, Michela Marzano, 1,356 spettatori e 5,8% di share tra e le 21.23 e le 24.57.

Su Rai Due per la pellicola Attacco al potere-Olympus has fallen con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Melissa Leo nel cast, 1,255 milioni di spettatori e 4,3%; Quindi per Nerve 293mila e 1,94%.

Su Rai Tre per la trasmissione in replica della commedia di Eduardo De Filippo, Questi Fantasmi, con Donatella Finocchiaro, Massimo Ranieri, Gianfranco Iannuzzo, 536mila spettatori e 1,84%. Quindi per Quante Storie 289mila e 1,37%. Quindi per Linea Notte 417mila e 3,54%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti: TgR al 17,5%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,4 milioni di spettatori e il 19%, L’Eredità ha riscosso 6,186 milioni di spettatori ed il 22,87%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,542 milioni di spettatori (15,5%) e poi Avanti un altro! ha avuto 5,047 milioni di spettatori ed il 19%. Su Rai3 Tg3 a 3,347 milioni e 13,31%; TgR 4,9 milioni e 17,53%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,5%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti a 7,6 milioni, Tg5 6,7

Per il Tg1 7,662 milioni di spettatori ed il 25,5%. Su Canale 5 per il Tg5 6,690 milioni e 22,1% di share. Su La7 TGLa7 1,831 milioni di spettatori e 6,1%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Gruber prevale su Moreno (col video messaggio del Papa) e Palombelli

Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,169 milioni e 16,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,233 milioni di spettatori con uno share del 16,45%. Su Rai Due per il Tg2 2,542 milioni e 8,12%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione Stefano Buffagni, Michele Emiliano, tra gli ospiti ed il messaggio del Papa tra i contenuti, 1,574 milioni e 4,94% di share. Su Rai3 per Non ho l’età 1,635milioni e 5,29%, per Un posto al sole 1,816 milioni e 5,72%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Fabrizio Pregliasco, Franco Bechis, Marco Tronchetti Provera, Teresa Bellanova ha ottenuto 1,472 milioni e 4,75% e 1,3 milioni e 4,13%. Su La7 per Otto e mezzo, con Oscar Farinetti, Annalisa Cuzzocrea, Nathalie Tocci, Maria Giovanna Luini ospiti di Lilli Gruber, 2,168 milioni e 6,9%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)