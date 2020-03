Oggi in edicola: la rabbia di Maria De Filippi

Litigi, espulsioni e gelosie. Ad Amici è tutti contro tutti. Sembra una telenovela

La Stampa pagina 23, di Luca Dondoni.

Un proverbio buddista recita: «Se tendi la corda oltre misura si spezzerà e se la lasci troppo lenta non suonerà». Sabato scorso la corda della pazienza di Maria De Filippi si è spezzata e per Valentin Dumitru, uno dei ballerini arrivati al serale della 19esima edizione di Amici, si è aperta la porta dello spogliatoio. Il ragazzo è stato messo alla porta dalla De Filippi dopo una serie di provocazioni in diretta e da qualche giorno, un video pubblicato in esclusiva sul sito Dagospia, ha dimostrato l’atteggiamento del ballerino. Dumitru, oltre alla critica nei confronti della struttura che lo ospitava, si è rivolto con toni irrispettosi nei confronti della sua maestra, la coreografa Natalia Titova.

Il battibecco durante la diretta tra Maria e il ballerino non poteva passare inosservato. «Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato – aveva detto attaccando la giuria e suscitando la reazione della conduttrice -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado». Arrabbiato perché un altro ballerino, Javier, era stato eliminato dalla giuria composta da Vanessa Incontrada, Cristian De Sica e Gabri Ponte, Valentin si diceva incredulo per ciò che era successo: «Era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai e io non ci sto».

Maria la sanguinaria

A quel punto, e soprattutto visto che poco prima si era consumata un’altra polemica con la maestra Alessandra Celentano convinta che la giuria non stesse facendo bene il suo mestiere, Maria sbottava: «Ora basta. Valentin se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia Titova che spesso correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti e vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più dite di stare qua».

La De Filippi si riferiva a un litigio fra Valentin e la sua maestra ripreso nel video pubblicato da Dagospia dove Valentin non usava mezzi termini: «Natalia qui non ci sono ballerini, non abbiamo una sala grande per provare. Se non abbiamo una coreografia forte e potente non funziona. E poi è questa la canzone? Non è giusta. Se tu Natalia sei così brava trova due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi». L’ex allievo ha affidato a un post su Instagram la sua reazione al riguardo: «Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente, pubblicando poi due stories dove balla con la professionista della scuola Francesca Tocca (compagna del ballerino Raimondo Todaro famoso per essere uno dei coach di Ballando con le stelle).

(Nella foto Maria De Filippi)