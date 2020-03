Dalle serie tv ispirate alla letteratura ai diari di viaggio: la quarantena erudita di laF

In un momento di restrizioni e tempo trascorso in casa, libri e tv diventano preziosi. A marzo e ad aprile, laF punta a costituire un’alternativa di visione costruendo una programmazione basata sui suoi consueti capisaldi culturali. Programmi e contenuti per famiglie, documentari e format originali, diari di viaggio, serie tv tratte dei classici dai bestseller della letteratura.

Cultura

Dal racconto di incontri con I libri che hanno cambiato le nostre vite (Lettori Young Lettori Celebrity) ai ritratti dei grandi autori del Novecento (alcuni esempi: Elsa Morante, Cesare Pavese, Alda Merini, Luciano Bianciardi, raccontati da Paolo Di Paolo con Sonia Bergamasco, Federica Fracassi, Paolo Sassanelli e Pietro De Silva in Fuoco sacro – Il talento e la vita) e poi altre personalità intellettuali di rilievo (Dino Buzzati, Stefano Benni, Antonio Tabucchi, Gillo Dorfles, Benedetta Barzini, Vinicio Capossela, Sigmund Freud, J.D. Salinger, Hedy Lamarr, Diana Vreeland, e molti altri).

LETTORI YOUNG

LETTORI CELEBRITY

FUOCO SACRO – IL TALENTO E LA VITA

FREUD 2.0 – IL DESTINO DI UN PENSIERO CHE HA CAMBIATO IL MONDO

LE AVVENTURE DEL LUPO – LA STORIA QUASI VERA DI STEFANO BENNI

MISTERO BUZZATI

ULTRA – DORFLES

ANTONIO TABUCCHI: SE DI TUTTO RESTA UN POCO

IL PAESE DEI COPPOLONI – VINICIO CAPOSSELA

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

SALINGER – IL MISTERO DEL GIOVANE HOLDEN

DIANA VREELAND – L’IMPERATRICE DELLA MODA

ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER

BOMBSHELL – LA STORIA DI HEDY LAMARR

LOVE, MARILYN – I DIARI SEGRETI

Società

Un racconto della società italiana, ricco di punti di vista, con un focus sulle storie dal territorio e dalla provincia, attraverso format originali e documentari: la scuola e i suoi cambiamenti, raccontati dagli insegnanti (Prof – La scuola siamo noi); le diversità di genere (Love me gender, Dicktatorship – Fallo e basta!), le disabilità (Nessuno può volare e La versione di Giò), il multiculturalismo (Love me stranger, Voglio vivere in Italia). E i temi del presente, approfonditi dai principali protagonisti del dibattito culturale e da tanti ospiti esclusivi, invitati a prendere il microfono sul palco di laF (Fuori la voce, con le storie di copertina di Stefano Massini).

PROF – LA SCUOLA SIAMO NOI

LOVE ME GENDER

LOVE ME STRANGER

DICKTATORSHIP – FALLO E BASTA!

VOGLIO VIVERE IN ITALIA

NESSUNO Può VOLARE

LA VERSIONE DI GIO’

FUORI LA VOCE