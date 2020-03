Cancellato l’Eurovision Song Contest. La comunicazione ufficiale dell’EBU è di oggi

L’Eurovision si svolgerà sempre a Rotterdam nel 2021. Per via del regolamento i cantanti di quest’anno potranno presentarsi di nuovo, ma con un nuovo brano.

«E’ con profondo dispiacere che annunciamo la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam». Inizia così la comunicazione ufficiale dell’European Broadcasting Union con cui si annuncia ufficialmente la cancellazione dell’evento che avrebbe dovuto coinvolgere gran parte dei Paesi europei tra il 12 e il 16 maggio, con la finale in diretta su Raiuno.

«Nelle scorse settimane – prosegue la nota – abbiamo preso in considerazione diverse opzioni per far sì che l’Eurovision si potesse svolgere. Ma l’incertezza creata dalla diffusione del Covid -19 attraverso l’Europa, e le restrizioni messe in attuo dai governi dei Paesi che avrebbero dovuto partecipare, ha portato l’Ebu a prendere questa sofferta decisione, nell’impossibilità di continuare con come pianificato».

Il prossimo Eurovision

L’Eurovision si svolgerà sempre a Rotterdam nel 2021 e gli artisti di questa edizione potranno presentarsi ma con canzoni diverse da quelle di quest’anno. Se dunque Diodato deciderà di partecipare all’Eurovision dovrà presentare un brano diverso da Fai rumore, con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo.

«Siamo orgogliosi che l’Eurovision abbia unito gli spettatori ogni anno – continua la nota – e senza mai nessuna interruzione negli ultimi 64 anni. Come milioni di persone nel mondo, siamo dispiaciuti che stavolta sia diverso e debba saltare. Chiediamo a tutti di avere pazienza e di diffondere la nostra scelta. Vorremmo rendere il giusto omaggio a tutti coloro che avevano già cominciato a lavorare in questi giorni per l’evento. Sappiamo che l’intera famiglia dell’Eurovision continuerà a darsi il supporto necessario in questo periodo difficile».

Tiziana Leone

(Nella foto L’Eurovision di Rotterdam)