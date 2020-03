Ascolti Tv 17 marzo tutti i dati: Harry Potter boom a 4,1 milioni, Ricominciamo da noi 3,6, Pechino 2,4, Viaggio nella grande bellezza 1,88, Floris 1,8 mln

Ascolti tv, dinamiche: Harry Potter raggiunge e sorpassa il film di Rai1 e domina fino alle 24.20. Nel precedente passaggio aveva ottenuto 2 milioni di spettatori in meno



Il contesto: due film, Pechino Express, tre talk, Canale 5 versione docu in replica

Griglia un po’ al risparmio, da emergenza. Sette giorni prima c’era stato il calcio della Champions League, con Valencia-Atalanta trasmessa in chiaro da Canale 5 e dalla pay, ultimo prodotto sul tema in onda, a distrarre dall’informazione sul corona virus. Ieri nella proposta di martedì 17 marzo, era il ritorno di Bruno Vespa in seconda serata dopo quarantena una delle poche notizie contro tendenza. In prima serata su Rai1 c’era la pellicola Ricomincio da noi alle prese con la replica di Viaggio nella grande Bellezza –Il Vaticano, con Cesare Bocci albertoangelizzato su Canale5. Su Rai2 andava in onda il nuovo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express (eliminati Vera Gemma e Gennaro Lillio, i Sopravvissuti) Le stagioni dell’oriente, alle prese con Harry Potter e la camera dei segreti su Italia1 (che la sera prima aveva fatto il botto con un altro capitolo della saga), mentre erano inevitabilmente focalizzati su Covid-19 Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: La Camera dei segreti stacca Ricominciamo da Noi e Pechino Express

Su Italia 1 per il film fantasy Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Richard Harris, 4,191 milioni di spettatori e 16,43%. Quindi per Legacies 751mila e 8,31% di share e 354mila e 6,71%.

Su Rai Uno il film Ricominciamo da noi, con Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia lmrie, Joanna Lumley, ha riscosso 3,6 milioni di spettatori ed 12,8% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,451 milioni di spettatori e 9,92% di share.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (i Sopravvissuti, ieri non eliminati), 2,448 milioni e 9,1% tra le 21.32 e le 23.55, dopo la presentazione a 1,953 milioni e 6,14%. Per Patriae 485mila e 4,52% di share.

Viaggio nella Grande bellezza corre come Floris

Su Canale 5 – la replica della serata evento realizzata da RTI in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli – Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano, con Cesare Bocci in veste di visitatore e narratore, ha avuto 1,881 milioni e il 7%. Quindi per X-Style 447mila e 3,11% di share.

Tra i talk primo DiMartedì, Berlinguer di poco avanti su Giordano in sovrapposizione

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Ilaria Capua, Pierluigi Battista, Don Vincenzo Paglia, Maria Rita Gismondo, Walter Ricciardi, Pietro Senaldi, Andrea Crisanti, Federico Ricci Tersenghi, Nando Pagnoncelli, Domenico Arcuri, David Sassoli, Gigi Proietti, Carlo Calenda, Edward Luttwak, Barbara Serra, Milena Gabanelli, Paolo Ascierto, Chan Katz, Gerardo Greco, Francesco Rocca, Vittoria Colizza, Cecilia Guerra, Michele Emiliano, Filippo Anelli, Lucia Azzolina, Barbara Gallavotti, Tomaso Montanari, Isabella Botti, Paolo Fresu e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,809 milioni di spettatori e 6,7% dalle 21.25 alle 23.56 e poi per Di Martedì Più 647mila e 5,93%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in chiusura Mauro Corona e Michele Mirabella e in menù anche Massimo Cacciari, Paolo Mieli, Massimo Galli, Paolo Ascierto, Giorgio Gori, Giulio Gallera, Maria Cristina Settembrese, Antonio Caprarica, Andrea Scanzi, Stefano Bonaccini, Giuseppe Provenzano, Michele Emiliano, Andrea Scanzi, Alesandra Bianco, Valerio Rossi Albertini, 1,558 milioni di spettatori e il 5,9% dalle 21.29 alle 24.01, con anteprima a 1,090 milioni e 3,5%. Quindi per Linea Notte 703mila e 6% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Matteo Salvini, Stefano Buffagni, Francesco Broccolo, 1,286 mln di spettatori e 5,6% di share dalle 21.32 alle 24.48, dopo apertura a 1,185 milioni e 3,73%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna boom. TgR sfiora 4,6 milioni

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,254 milioni di spettatori e il 18,54%, L’Eredità ha riscosso 6,077 milioni di spettatori ed il 22,5%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,435 milioni di spettatori (15,2%) e poi Avanti un altro! ha avuto 5,053 milioni di spettatori ed il 19,1%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1,008 milioni e 3,5%. Su Rai3 per il TG3 3,234 milioni e 12,92%; per il TgR 4,576 milioni e 16,4%.

Alle 20 questi ascolti record: a 7,4 milioni il Tg1, accorcia le distanze il Tg5 a 6,7

Per il Tg1 7,418 milioni di spettatori ed il 24,74%. Su Canale 5 per il Tg5 6,7 milioni e 22,16% di share. Su La7 TGLa7 1,792 milioni di spettatori e 5,93%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: tra i talk boom di Gruber e Moreno batte Palombelli

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,856 milioni e 18,6% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,663 milioni e 17,95% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,552 milioni e 8,1%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione, tanti inviati, e tra gli ospiti collegati Andrea Orlando, 1,988 milioni e 6,31%; su Rai3 per Non ho l’età 1,423 milioni e 4,61%, per Un posto al sole 1,942 milioni e 6,17%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Stefano Barisone, Laura Castelli, Michele Emiliano, Gianmarco Senna, Federico Geremicca tra gli ospiti, 1,555 milioni spettatori e 5% di share e 1,545 milioni e 4,9%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Marco Travaglio, Evelina Christillin, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, Fabrizio Pregliasco tra gli ospiti, 2,579 milioni e 8,2%.

(in apertura Harry Potter e la camera dei segreti, ieri su Italia 1)