Ascolti tv 16 marzo digital e pay: Spider Man vola sulla pay. Bene Nove con Little Big Italy. Boom SkyTG24 al pomeriggio

Su Nove Little Big Italy a 534mila spettatori e 1,8%. Su Iris The Illusionist 499mila e 1,7%. Su 20 Security 461mila e 1,5%.

Ascolti serie: su Fox Life sequenza Station 19/Grey’s Anatomy

Il contesto

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle ammiraglie generaliste lunedì 16 marzo, con Il commissario Montalbano e Rai1 più in generale, ma anche Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 a fungere da principale polo d’attrazione in una giornata caratterizzata dall’espansione globale del corona virus e dalla tempesta per le Borse e l’economia.

Sulla pay cinema e serie. E news!

Su Fox Life e Station 19 118mila e 0,4% e poi Grey's Anatomy a 146mila spettatori e lo 0,5%. Tra le 17.30 e le 19.00, SkyTg24 a 532 mila e 2,8%, nella fase del bollettino della Protezione civile.

Tra le digital free vince Nove

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Nove Little Big Italy a 534mila spettatori e 1,8%. Su Iris The Illusionist 499mila e 1,7%. Su 20 Security 461mila e 1,5%. Su RaiMovie E poi lo chiamarono il magnifico a 449mila e 1,5%. Su Real Time Vite al limite a 390mila e 1,3%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 370mila spettatori con l’1,2%. Su Cine 34 Noi uomini duri a 367mila e 1,2%. Su Rai Gulp Il collegio a 288mila e 1%. Su La5 Rosamunde Pilcher 279mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Premium Il fiume della vita a 275mila spettatori e 0,9%. Su Rai4 Siren a 223mila e 0,8%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 146mila spettatori e 0,5%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 659mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 453mila spettatori con l’1,4%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 554mila spettatori e 1,9%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 267mila spettatori con lo 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento Spider Man Far from home)