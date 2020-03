Musica che unisce: Rai1 pensa a un programma con diversi artisti per raccogliere fondi per la Protezione civile

Dieci minuti di esibizione per cantante. Ciascuno ovviamente da remoto. Ma uniti da un solo intento: raccogliere fondi per la Protezione civile.

Un’idea nata per solidarietà, per unire le forze e chiamare gli italiani alla raccolta con un programma in grado di entrare nelle coscienze

Tante voci diverse. Ma con un comune intento. Raccogliere fondi per aiutare la Protezione Civile, in prima linea nell’emergenza coronavirus. Il programma che Rai1 sta cercando di realizzare in tempi stretti, da trasmettere ovviamente in prima serata, si chiama Musica che unisce e vedrà coinvolti molti artisti italiani, disposti a “esibirsi” via Skype, ciascuno da casa propria. Tra i tanti che sarebbero già pronti a prestare il porto volto Lorenzo Jovanotti, Tiziano Ferro, Laura Pausini e Marco Mengoni.

Avranno dieci minuti a testa, per cantare, condividere brani degli altri, invitare a donare e passare il microfono a chi verrà dopo, in una staffetta collettiva che magari vedrà unito il mondo discografico, al di là delle tradizionali divisioni di scuderia.

Tiziana Leone