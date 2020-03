Oggi in edicola: Sky corre ai ripari per non perdere abbonati

Sky, un piano aggancia-abbonati

ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Tutto lo sport mondiale si è fermato causa coronavirus. Niente calcio, niente motori, niente tennis, niente basket, niente ciclismo, niente di niente. In Italia ci sono gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport che continuano a pagare 66,39 euro al mese (prezzo per un cliente abbonato a Sky da due anni) per i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport (58,40 euro al mese), più Dazn (7,99 euro al mese per i clienti Sky da due anni, mentre è gratis per i clienti da tre anni in poi).

Insomma, quasi 70 euro al mese per vedere repliche delle repliche, oppure gli speciali sui Mondiali di calcio vinti nel 2006 (peraltro fa impressione che i volti di Sky Sport siano sempre gli stessi, anche 14 anni dopo), o Federico Buffa che ce la racconta su, o le gare di MotoGp e Formula Uno dell’anno scorso. Il discorso si può traslare anche su Dazn (che senza Serie A e B di calcio ha poco senso) o su Eurosport e le sue offerte pay in autonomia sull’ott Eurosport Player, col grande ciclismo, tennis e le Olimpiadi estive di Tokyo quasi certamente rinviate.

Le lamentele

Ovviamente, tantissimi abbonati alle varie offerte di sport a pagamento si stanno lamentando. D’altronde anche per i broadcaster, che hanno speso un sacco di soldi per aggiudicarsi i diritti tv delle varie manifestazioni, è un momento di incertezza.

Sky, per esempio, paga 780 milioni all’anno per i diritti della Serie A di calcio, circa 260 milioni all’anno per la Champions League di calcio, circa 80 milioni per i diritti tv della Formula Uno, più circa 17 milioni all’anno per la MotoGp: che fine faranno tutti questi campionati? Come spiegano da Sky, bisognerà attendere «decisioni ufficiali delle istituzioni sportive» per capire, ad esempio, se il campionato, la Champions League o l’Europa League si giocheranno integralmente con tutte le partite previste, oppure no. Stesso discorso sugli altri sport: verrà tutto annullato o semplicemente rinviato? In base a queste decisioni, ci saranno rimborsi o meno (cifre comunque monstre, ed è per questo che tutte le leghe stanno facendo melina) dagli organizzatori delle più importanti manifestazioni sportive.