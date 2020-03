Ascolti tv 15 marzo digital e pay: Vola Belle e Sebastien. SkyTg24 fa il 2,4% al pomeriggio

In prima serata su SkyCinemaUno La memoria del cuore ha avuto 49mila spettatori e lo 0,2%. Tra le native digitali free in prima serata: Su RaiMovie Belle et Sebastien 769mila e 2,6%. Su 20 Joker-Wild Card 639mila spettatori e 2,2%. Su Giallo Profiling a 554mila e 2%.

Ascolti Mondiali 2006: gli incontri contro Francia e Germania sopra 60mila spettatori al mattino

Domenica col virus e con i mondiali 2006

Informazione in primo piano- domenica 15 marzo – con tutte le principali discipline sportive ferme e qualche recupero storico dei Mondiali di calcio del 2006 per risollevare il morale. L’edizione più vista di SkyTg24 è stata quella delle 18.42, che in termini di ascolto free+ pay ha ottenuto – in onda dopo l’aggiornamento della Protezione Civile – ben 562mila spettatori ed il 2,4%. Al mattino la replica di Germania-Italia, semifinale dei Mondiali vinti dagli Azzurri, ha riscosso 62mila spettatori e lo 0,3%; mentre Italia-Francia, subito dopo, ha raccolto 60 mila spettatori e lo 0,3%. In prima serata su SkyCinemaUno La memoria del cuore ha avuto 49mila spettatori e lo 0,2%.

Tra le digital free in prima serata. Vince Rai Movie

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiMovie Belle et Sebastien 769mila e 2,6%. Su 20 Joker-Wild Card 639mila spettatori e 2,2%. Su Giallo Profiling a 554mila e 2%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 541mila spettatori e 1,8%. Su Iris Educazione siberiana a 472mila e 1,6%. Su Cine 34 Il trucido e lo sbirro 369mila spettatori e 1,3%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 351mila e 1,2%. Su Nove Camionisti in trattoria ha totalizzato 316mila spettatori e l’1,2%. Su Rai4 Poltergeist 305mila e 1,1%. Su La5 My summer prince ha avuto 291mila spettatori e 1%. Su Rai5 Australia 164mila e 0,5%. Su RaiStoria Fury 157mila e 0,6%. Su RaiGulp Fuga dal pianeta Terra 148mila e 0,5%. Su Top Crime L’inganno della seduzione a 133mila spettatori e 0,5%. Su La7d Greys’ Anatomy a 132mila spettatori e 0,5%.Su Rai Premium Il ponte delle speranze a 127mila spettatori e 0,4%.

In access

Su Nove Deal with it a 274mila e 0,5%.

In seconda serata

Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 640mila e 2,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Belle e Sebastien)