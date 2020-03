Ascolti tv analisi 15 marzo, effetto Covid: bene Capotondi, crescono D’Urso, Fazio e Giletti

I Soliti Ignoti a 7,4 milioni alle 21.28. Dopo Amadeus ha dominato Bella da morire. Dietro l’ammiraglia pubblica, passaggio di consegne in corsa: Fazio è rimasto secondo fino alle 21.40 circa, facendo un picco con Roberto Burioni, Massimo Galli, Alberto Zangrillo. Da prima delle 22.00, quindi, Live Non è la D’Urso ha superato Rai2, toccando a più riprese 4 milioni.

Ascolti, dinamiche Giletti: Su La7 Non è L’Arena, ha corso sopra 2 milioni tra le 21.00 e le 22.00 ed ha superato il 10% di share dopo la mezzanotte.

Bene la fiction, spezza il predominio Covid

Una fiction fresca, tre film, tre talk quasi integralmente votati a parlare dell’emergenza corona virus. Il bilancio Auditel di domenica 15 marzo dice, in sintesi, che è andata forte la storia di Rai1 sul femminicidio (Bella da morire 5,583 milioni e 20,4%), sono cresciute le tre trasmissioni che ieri erano votate all’approfondimento (su Canale5 Live Non è la D’Urso a 3,057 mln e 14,4%, su Rai2 Che tempo che fa a 2,895 mln e il 9,9% e su La7 Non è L’Arena a 1,5milioni e 7,2% con la prima parte a 1,944 mln e il 6,4%.

Un film bene, due male

Tra i film in onda, invece, solo il titolo su Italia1 (Rampage: Furia animale a 2,331 mln e 8,2%) ha fatto molto bene, mentre sono stati sostanzialmente un flop le altre due pellicole: su Rai3 Parigi a tutti i costi a 837mila e 2,9% e su Rete4 Larry Crown- Un amore all’improvviso a 745mila e 2,7%.

Italiasì e Mezzora in più titoli guida

Al primo pomeriggio, senza sport e calcio, tra tante cancellazioni e spostamenti, i programmi simbolo sono stati quelli di aggiornamento di Rai1 (Italia Sì al 19,57% con 4,094 milioni di spettatori) e Rai3 (Mezz’ora in Più a 2,342 milioni di spettatori e 11,22% di share).

News super

Mentre sono andati fortissimo, a partire dal preserale, gli appuntamenti principali con le news: il Tg3 delle 19.00 a 3,956 milioni e il 15%; il Tgr 5,241 milioni e 18,2%; alle 20.00 il Tg1 a 8,115 milioni di spettatori ed il 26,8%, il Tg5 6,658 milioni di spettatori ed il 21,87%. Mentre alle 20.30 il Tg2 ha avuto 3,271 milioni e il 10,69%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti abbia raggiunto quota 7,4 milioni alle 21.28 con il 24,1%. Dopo Amadeus, sempre su Rai1, ha dominato la scena la prima puntata de Bella da morire. Cristiana Capotondi è rimasta a 6 milioni fino alle 22.40, e poi col finale di puntata ha toccato il 24,1% di share alle 23.35. Dietro l’ammiraglia pubblica, c’è stato una sorta di rapido passaggio di consegne in corsa: Fazio è rimasto davanti a Canale 5 fino alle 21.40 circa, facendo un picco da 4 milioni e superando l’11% di share nella fase di aggiornamento sul corona virus, avendo tra gli ospiti il ‘solito’ Roberto Burioni, ma anche con Massimo Galli, Alberto Zangrillo. Da prima delle 22.00, quindi, Live Non è la D’Urso ha superato Rai2, toccando e superando in qualche momento quota 4 milioni alle 22.00, alle 22.30 e alle 23.00 dominando in seconda serata davanti a Massimo Giletti. Su La7 Non è L’Arena, ha corso sopra 2 milioni tra le 21.00 e le 22.00 ed ha superato il 10% di share dopo la mezzanotte.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa)