Ascolti Tv 15 marzo tutti i dati: Bella da morire 5,5 milioni, D’Urso Live 3 (14,4%), Fazio 2,9 (9,9%), Rampage 2,3, Giletti 1,9 e 1,5 mln

Su Rai1 ascolti Bella da morire 5,583 milioni e 20,4%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 3,057 mln e 14,4%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,895 mln e 9,9%. Su Italia1 Rampage: Furia animale 2,331 mln e 8,2%. Su La7 Non è L’Arena a 1,5milioni e 7,2% (prima parte 1,944 mln e 6,4%). Su Rai3 Parigi a tutti i costi 837mila e 2,9%. Su Rete4 Larry Crown- Un amore all’improvviso 745mila e 2,7%.

Ascolti, dinamiche: va forte la fiction con la Capotondi sul femminicidio, poi D’Urso e Fazio, con Canale 5 leader davanti a Giletti in nottata

Contesto: una fiction fresca, Fazio, Giletti e D’Urso sul corona virus, quindi tre film

Non c’era il calcio e non c’era sport domenica 15 marzo in una giornata e una serata dominate dalle notizie sempre più preoccupanti sul corona virus. Ieri in prima serata a tenere calda la linea dell’informazione sul tema sono stati Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai2, Massimo Giletti con Non è L’arena su La7 e Barbara D’Urso con Live Non è la D’Urso Speciale su Canale 5. Su Rai1 c’era la prima puntata della prima stagione della fiction Bella da morire (con Cristiana Capotondi) ed era alle prese con tre film in griglia: su Italia1 c’era il distopico Rampage: Furia animale, su Rete4 il rosa cult Larry Crown Un amore all’improvviso e su Rai2 il francese Parigi a tutti i costi. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Vince Bella da morire. Poi tra le generaliste Live precede Che Tempo che fa, il film in prima tv di Italia 1 e Giletti. Male i film di Rai3 e Rete4

Su Rai Uno la fiction Bella da morire, con Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Martari nel cast, ha conseguito 5,583 milioni e 20,4%. Quindi per Speciale Tg1 1 milione e 7,1%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Luigi Di Maio, Nicola Porro, Massimo Puoti, Alessandro Sallusti, Candida Morvillo, Walter Ricciardi, Mario Giordano, Francesco Boccia, Giuseppe Remuzzi, Carmelo Abbate, Emanuela Folliero, Paolo Brosio, Gianluigi Nuzzi, Vladimir Luxuria, Iva Zanicchi, Melania Rizzoli, Michele Emiliano, Alda D’Eusanio, Giampiero Mughini, Marco Oliva, 3,057 milioni e 14,4% dalle 21.28 alle 25.12 (in apertura a 2,937 milioni ed il 9,61%); quindi per Tg5 Notte 655mila e 10,91%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli ospiti Diodato, Roberto Burioni, Massimo Galli, Alberto Zangrillo, Giorgio Gori, Angelo Borrelli, Damiano Tommasi, Antonio Di Bella, Roberto Gualtieri, Nino Frassica, Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill, ha conquistato 2,895 milioni di spettatori e 9,9% dalle 21.06 alle 23.00 e 2,291 milioni e 9,92% fino alle 23.43. Per La domenica sportiva 563mila spettatori e 4,1%.

Su Italia1 per il film in prima tv Rampage: Furia animale, 2,331 milioni di spettatori e 8,24%. Per La Mummia2, 909mila spettatori e 8,1%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Fabrizio Pregliasco, Angelo Marzano, Raffaele Morelli, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Massimo Galli, Massimo Martelli, Augusto Minzolini, Annalisa Chirico, Cristina Parodi, Nunzia De Girolamo, ma anche Adriano Panzironi e Hoara Borselli, 1,944 milioni di spettatori e 6,37% dalle 20.37 alle 21.55, e poi 1,5 milioni e 7,2% fino alle 24.54. Quindi per TgLa7 Notte 409mila e 4,86%.

Su Rai Tre per la pellicola Parigi a tutti i costi, con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali, 837mila spettatori e 2,9%. Per Tg3 Notte 561mila e 2,44%. E poi Quante storie a 381mila e 2,27% e per la replica di Mezzora in più 295mila e 3,1%.

Su Rete 4 per il film rosa L’amore all’improvviso-Larry Crowne, con Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston e Rami Malek, 745 spettatori e 2,7% di share. Quindi per Tutto può succedere 500mila e 4,66%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna oltre 6,1 milioni nella fase finale. TgR boom a 5,2 milioni

Su Rai 1 per L’Eredità 4,3 milioni e 17,33% e 6,157 milioni e 21,91%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 3,141 milioni e 13%, per Avanti un altro! 4,950 milioni e 18%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 3,956 milioni e 15%; per il Tgr 5,241 milioni e 18,2%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 1,075milioni e 3,56%. Su Rai2 Che tempo farà 1,2 milioni e 4,1%.

Alle 20.00 questi gli ascolti super: Tg1 a 8,1 milioni, Tg5 a 6,6

Per il Tg1 8,115 milioni di spettatori ed il 26,8%; per il Tg5 6,658 milioni di spettatori ed il 21,87%, per il Tg La7 1,555 milioni di spettatori ed il 5,11%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus, Tg2 a 3,2 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,266 milioni e 20,55% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 4,563 milioni e 15% di share. Su Rai2 per il Tg2 3,271 milioni e 10,69%. Su Rai3 per Blob 1 mln di spettatori e 4,05% e per Grande amore 886mila spettatori e 2,91% e 1,059 milioni e 3,66%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,584 mln e 5,2% e 1,482 milioni e 4,89%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Bella da morire, ieri su Rai1)