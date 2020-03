Stasera in Tv: I programmi di lunedì 16 marzo 2020

Su Rai 1 “Il commissario Montalbano”, su Rai 2 “Hawaii Five-0”, su Rai 3 “Carol”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Lo stagista inaspettato”, Su Italia 1 “Harry Potter e la pietra filosofale”, su La7 “Eden”, su Tv8 “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Spider-Man: Far From Home”, su Fox “The Walking Dead”, su Premium Cinema “Belli di papà”, su Iris “The Illusionist”, su Rai Movie “…E poi lo chiamarono il magnifico”.

I programmi di stasera in tv di lunedì 16 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto pa dre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Rai 2 – Hawaii Five-0, la squadra di SEAL con cui Joe White e McGarrett hanno portato a termine una missione in Marocco nel 2002, viene presa di mira da alcuni sicari…

Rai 3 – Carol, Nel !956 la celebre star del cinema Grace Kelly abbandona una promettente e brillante carriera a Hollywood per sposare il Prinicipe Ranieri di Monaco…..

Rai Movie – …E poi lo chiamarono il magnifico, spedito nel West per diventare un vero uomo, Joe ama la poesia e preferisce la bicicletta ai cavalli. Sarà l’amore a trasformarlo. Una commedia western con Terence Hill dopo Trinità.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficolta’ incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Lo stagista inaspettato, i premi Oscar R. De Niro e A. Hathaway in un film sul confronto generazionale. Un arzillo pensionato si propone come stagista presso un sito di moda online.

Italia 1 – Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga di J.K.Rowling. A 11 anni Harry Potter, Daniel Radcliffe, frequenterà la scuola di magia di Hogwarts, dove lo attendono tante avventure.

Premium Cinema – Belli di papà, Matteo, Chiara e Andrea sono tre fratelli: benestanti grazie al lavoro del padre Vincenzo, imprenditore di successo, trascorrono la loro vita tra gli agi e dando per scontata la sicurezza economica in cui si trovano. Quando Vincenzo rimane vedovo, si rende conto di quanto i tre siano scapestrati ed egoisti e per impartire loro una lezione, si inventa che l’azienda sta fallendo e la famiglia è in bancarotta. Catapultati in una catapecchia in Puglia, Matteo, Chiara e Andrea dovranno iniziare a rimboccarsi le maniche.

Iris – The Illusionist, Edward Norton in un thriller intriso di magia ambientato nella Vienna di inizio ‘900. Storia tratta da un racconto del premio Pulitzer S. Millhauser.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Sider-Man: Far From Home, si tratta del seguito del film del 2017 Spider-Man: Homecoming, nonché ventitreesimo film del Marvel Cinematica Universe. Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

(Nella foto Harry Potter)