Ascolti tv 14 marzo: De Filippi si impone, tra le native digitali bene Iris

Nella serata surreale di trincea domestica, mentre gli italiani facevano barricate nel tentativo di respingere le incursioni di un esercito di Covid19, la generalista intratteneva con i classici del sabato sera e con molti film. Il podio della serata, al primo posto, è calcato da C’è posta per te: 7.184.933 di spettatori e 28,63% di share. Al secondo posto, su Rai1, il film Black or white a 2.552.261 di spettatori e 10,1% di share. Terzo, staccato di molto, il classico Kung Fu Panda 3, su Italia 1: 6,9% e 2.043.546. Su Rai2 Petrolio al 5,1%, Poli Opposti su Rai3 al 4,5%, Sapiens al 4,4%, Stasera Italia Speciale su Rete 4 al 3,3%.

Tra le native digitali, la spunta Iris con il film The Life of David Gale: 2,2%. Su TV8, le avventure di James Bond in Agente 007 – Si vive solo due volte al 2%, appaiato con Leonardo Di Caprio mago della finanza fedifraga in The Wolf of Wall Street su RaiMovie.