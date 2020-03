Ascolti tv 14 marzo: stravince C’è posta per te con il 28,63%

Su Rai1 Black or white al 10,1% negli ascolti tv.

PRIMA SERATA: Su Canale 5 C’è posta per te a 7.184.933 di spettatori e 28,63% di share. Su Rai1 Black or white a 2.552.261 di spettatori e 10,1% di share. Su Rai2 The Petrolio a 1.466.992 milioni di spettatori e 5,09% di share, su Rai3 Sapiens a 1.120.221 e 4,40%, Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 a 2.043.546 (6,87%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend Speciale a 945.774 spettatori con il 3,25% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 487.212 di spettatori con uno share dell’1,87%.

PRESERALE: Su Rai1 L’Eredità – Weekend a 6.254.081 di spettatori e 23,05%. Su Rai2 NCIS a 3,87%, su Rai3 Blob al 4,66%. Su Canale 5 Avanti un Altro! a 4.952.817 spettatori con il 18,60% di share, su Italia 1 CSI al 2,34%, su Rete4 Tempesta d’amore al 3,67%.

ACCESS PRIME TIME: Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno a 6.092.187 di spettatori con il 19,41%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5.966.588 di spettatori con uno share del 19,13%. Su Rai2 NCIS al 3,8%. Su Rai3 Poli opposti al 4,53%. Su Italia1 CSI al 3,88%. Su Rete4 Stasera Italia a 5,9%, mentre su La7 Otto e Mezzo a 6,54%.

(nella foto Maria De Filippi)