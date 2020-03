Stasera in Tv: cosa vedere domenica 15 marzo 2020

Su Rai 1 “Bella da morire”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Parigi a tutti i costi”, su Rete 4 “L’amore all’improvviso”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Rampage: Furia animale”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “La memoria del cuore”, su Fox “Rosewood”, su Premium Cinema “Alexander”, su Iris “Educazione siberiana”, su Rai Movie “Belle & Sebastien”.

I programmi di stasera in tv di domenica 15 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Bella da morire, l’ispettrice Eva Cantini fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo. Il suo arrivo in commissariato non è dei più semplici: Eva ha un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Parigi a tutti i costi, Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da vent’anni, sta finalmente per avere un avanzamento di carriera, nella casa di moda in cui lavora.

Rai Movie – Belle & Sebastien, Alpi francesi, 1943. Sébastien, un orfano di otto anni, vive con l’anziano pastore Cesar e la nipote Angelina nel piccolo villaggio di Sàint-Martin, occupato dai nazisti. Sébastien è un bambino solitario e passa tutte le sue giornate sui monti. Qui un giorno incontra un enorme cane con il quale il bambino fa amicizia.

Mediaset

Rete 4 – L’amore all’improvviso, pellicola diretta ed interpretata da Tom Hanks, con Julia Roberts. Quando Larry Crowne viene licenziato, decide di iscriversi al college.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Rampage: furia animale, basato sull’omonimo videogioco degli anni ’80. Davis dovra’ salvare il mondo e il suo amico gorilla da mostri distruttivi senza freno.

Iris – Educazione siberiana, film di G. Salvatores, dal romanzo di N. Linin. Siberia, un ragazzo viene allevato dal nonno in una comunita’ di spietati criminali.

Premium Cinema – Alexander, un colossal firmato da Oliver Stone che racconta le magnifiche gesta di Alessandro il Grande di Macedonia (356-323 a.C.) cresciuto dalla madre Olimpia, condottiero sospeso tra mito e realtà. Alessandro, nel film interpretato da Colin Farrell, grazie alla sua ambizione e bravura diventa un grande condottiero alla morte del padre. A 27 anni avrà già conquistato gran parte del mondo allora conosciuto. Un film ricco di effetti speciali, con un cast d’eccezione, realizzato tra la Thailandia e il Marocco.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – La memoria del cuore, il matrimonio tra Leo e Paige sembra perfetto, finché un incidente automobilistico toglie alla donna la più solida delle basi: la memoria. Al risveglio dal coma lei non ricorda assolutamente chi sia l’uomo che le sta accanto e che dice di amarla. La volontà di Leo di ricostruire la loro vita insieme in attesa che i ricordi riaffiorino si scontra immediatamente con le paure della moglie e soprattutto con la famiglia di lei, diventata a dir poco invasiva. Sarà una sfida riuscire a riconquistarla…

