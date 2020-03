Ascolti Tv 13 marzo tutti i dati: De Filippi regola Angela, ok The Good Doctor. Nuzzi, Sciarelli e Zoro in lotta

Ascolti, dinamiche: dopo il picco di Amadeus quello di Striscia (nel momento di corsa solitaria). Poi domina Amici davanti ad Ulisse e The Good Doctor. Sorpassi e contro sorpassi tra Nuzzi, Sciarelli e Zoro

Vittoria facile di Maria De Filippi in una serata topica e assieme particolare, quella del 13 marzo, con l’emergenza coronavirus in pieno drammatico corso che ha fatto produrre speciali giornalistici e trasmissioni dedicate. Hanno parlato del tema, in particolare, in prima serata, uno speciale di Chi l’ha visto?, ma anche Quarto Grado e, ovviamente, nel suo stile, Diego Bianchi con Propaganda Live. Mentre la sfida tra le ammiraglie evocava la solita contrapposizione tra tv di servizio e intrattenimento, sia pure fatto alla maniera evoluta e smaliziata di Fascino.

Liti da Maria. Amici ma fino ad un certo punto

Nel prime time di venerdì 13 marzo su Rai1 – interrotta La Corrida – Ulisse il piacere della scoperta, con Alberto Angela alla conduzione, ha conquistato 3,458 milioni di spettatori ed il 12,9% di share. Un bottino molto più ampio ha fatto la concorrenza. Su Canale 5 il terzo serale di Amici di Maria De Filippi ha ottenuto ben 4,345 milioni di spettatori con il 18,5%, con una puntata caratterizzata dai casi di Javier e Valentin; la settimana scorsa lo show aveva raccolto 3,677 milioni di spettatori ed il 19,9% di share (share più alto, ma con un bacino di pubblico complessivo molto più ridotto).

Il dottor giovane va forte con l’emergenza

Una buona prestazione l’hanno fatta anche Rai2 (The Good Doctor a 2,146 milioni e 7,3%, la settimana scorsa aveva avuto 1,7 milioni di spettatori con il 6,4%) e Italia 1 (Trespass a 1,727 milioni di spettatori (5,9%). In tema Covid -19, se si considerano gli ascolti, la graduatoria è questa: Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? a 1,535 milioni di spettatori e 5,8%; su Rete4 Quarto Grado a 1,410 milioni di spettatori con il 6,2% di share; su La7 Propaganda Live ha registrato 1,380 milioni di spettatori con uno share del 6%. Ma in realtà l’andamento è stato più articolato. Una buona prestazione l’hanno fatta tre outsider: su Nove la replica di Fratelli di Crozza ha avuto ben 774mila spettatori e il 2,6%; su Iris il film Debito di sangue è arrivato a 729mila e il 2,5%; su Tv8 il the best of di Italia’s Got Talent ha conquistato ben 729mila spettatori e il 2,7%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali generaliste mostra come il dominio di Maria De Filippi sia stato incontrastato per tutto l’arco della messa in onda, con Alberto Angela al secondo posto, The Good Doctor al terzo e le altre proposte in frequente scambio delle posizioni.

Il picco di ascolti di De Filippi alle 21.57 sulla prova comparata tra Valentin e Javier sulla colonna sonora di Titanic a 5,4 milioni circa.