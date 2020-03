Stasera in Tv: cosa vedere sabato 14 marzo 2020

Su Rai 1 “Black or white”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “Sapiens”, su Rete 4 “Stasera Italia Weekend - Speciale”, su Canale 5 “C’è Posta per Te”, Su Italia 1 “Kung Fu Panda 3”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Agente 007 – Si vive solo due volte”, su Nove “Clandestino”, su Sky Cinema “Serenity”, su Fox “S.W.A.T.”, su Premium Cinema “Dunkirk”, su Iris “The Life of David Gale”, su Rai Movie “The Wolf of Wall Street”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 14 marzo 2020

RAI

Rai 1 – Back or white, La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto vedovo, decide di prendersi cura della nipote. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del figlio di crescere la bambina, Elliott si trova coinvolto in una dura battaglia legale per la custodia della nipote.

Rai 2 – F.B.I., una banca viene assaltata, ma non per svuotarne le casse. Nel frattempo, Kristen viene dimessa dall’ospedale e messa a lavorare alla Centrale Operativa…

Rai 3 – Sapiens, un solo pianeta, un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire.

Rai Movie – The Wolf of Wall Street, ascesa e declino del miliardario Jordan Belfort, avido cocainomane nevrotico genio dell’alta finanza della New York degli anni ’90. Tratto dal romanzo autobiografico omonimo.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Kung Fu Panda 3, una nuova avventura per il panda Po. Questa volta dovra’ affrontare lo spirito maligno Kai, che terrorizza l’intera Cina, sconfiggendo tutti i maestri di Kung Fu.

Premium Cinema – Dunkirk, sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 nel mese di maggio del 1940, i soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano un’incredibile operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”.

Iris – The Life of David Gale, Thriller giudiziario che ha per tema la morte e la pena di morte a cui viene condannato un docente di filosofia che si dichiara innocente.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Atlantide – Fuga dalla guerra, alla scoperta del mondo cin i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori.

Tv8 – Agente 007 – Si vive solo due volte, ritenuto dai suoi capi morto in una precedente azione, James Bond si ripresenta in ufficio, pronto a riprendere la sua attività. L’occasione si presenta presto: in una piccola isola del Giappone, l’organizzazione “Spectre”, mimetizzata all’interno di un vulcano spento, ha pianificato un piano per provocare la III guerra mondiale. Con un ingegnoso sistema di abbordaggio la setta riesce infatti a catturare sia una navicella spaziale USA che una sovietica, facendo sì che americani e russi si accusino a vicenda…

Nove – Clandestino – Sacra Corona Unita, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali.

Sky Cinema 1 – Serenity – L’isola dell’inganno, Baker Dill, uomo dal misterioso passato, si è ritirato su un’isola al largo della Florida. Chiuso in se stesso, solitario e burbero da anni, senza grandi speranze, nelle battute di pesca insegue un tonno gigante e poi va a farsi consolare a terra da Constance, una donna dalla matura bellezza. Un giorno l’ex moglie di Baker si presenta sull’isola e gli chiede di salvare lei e il figlio dal nuovo e violento marito, proponendogli di gettare l’uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari..

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto The Wolf of Wall Street)