Ascolti tv analisi 12 marzo: Don Matteo forever. Del Debbio al top con Salvini, ma Formigli si avvicina

Ascolti Don Matteo ieri: a lungo sopra i 7 milioni, che erano stati il risultato boom dell’esordio di stagione; finale sopra il 32% di share

Comunione e informazione

C’è tanta voglia di normalità. E la tonaca della Lux ieri giovedì 12 marzo ha funzionato ancora come ansiolitico preferito. Don Matteo ha di nuovo fatto il botto: 6,681 milioni di spettatori ed il 25,2% di share, in crescita di 80 mila spettatori circa, ma in leggero calo in termini di share a causa del fatto che il bacino televisivo anche ieri è stato enorme. Tanto da permettere un esito col botto per entrambe le trasmissioni giornalistiche: Dritto e Rovescio, avviandosi con una lunga intervista con Matteo Salvini e poi proponendo tra gli ospiti Giulio Gallera, Maria Rita Gismondo, Alessandro Cattaneo, Davide Faraone, Daniela Santanché, Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro ha conquistato ben 1,630 milioni di spettatori ed il 7,6% di share chiudendo bottega poco prima dell’una di notte; Piazzapulita ha portato a casa 1,5 milioni di spettatori e il 6,8% di share (tra e le 21.21 e le 24.56) avendo tra gli ospiti nella prima parte i virologi (Walter Ricciardi, Ivano Riva, Massimo Galli) e poi Walter Veltroni, Sabino Cassese, Carlo Cottarelli, Selvaggia Lucarelli, Giulio Sapelli, Tonia Mastrobuoni, Luca Telese.

Salemme, Willis, Johnny Depp

Secondo per ascolti è stato, comunque, il film di Canale 5, che stavolta è riuscita ad avere prestazioni dignitose (Non si ruba a casa dei ladri, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca nel cast, ha totalizzato 2,8 milioni e 10,6% di share). Molto bene è andato il remake di Rai2 (film Il giustiziere della notte –Death Wish, con Bruce Willis, Elisabeth Shue, Vincent D’Onofrio a 2,039 milioni e 7,2%), e non ha fatto male il titolo di Tim Burton su Italia 1 (Alice attraverso lo specchio a 1,665 milioni di spettatori e 6,1%), ma correndo per molta parte della serata dietro i due talk. Mentre su Rai3 ha corso staccata da tutti la reoplica della riduzione televisiva della commedia Filumena Marturano (784mila spettatori e 2,8%).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti faccia un picco da 8 milioni circa alle 21.25. In quello stesso frangente Otto e Mezzo corre non distante dalla linea dei tre milioni, con Striscia che supera quella dei 6,5 milioni nel finale. Subito dopo Don Matteo ha viaggiato vicino alla linea dei 7 milioni fino alle 22.45, toccando nel finale il 32,4% alle 23.37. Subito dopo è stata in testa la puntata di Speciale Tg1, con Maurizio Costanzo ed Emanuele Filiberto al secondo posto su Canale 5. Nella sfida dei talk, da registrare come con Matteo Salvini on air il programma di Paolo Debbio abbia superato quota 2,5 milioni, mentre con Walter Veltroni on air Corrado Formigli – dopo la buona partenza con i virologi ed i servizi sul fronte di battaglia a Covid 19 – ha corso vicino alla linea dei 2 milioni.

Emanuele Bruno

(Matteo Salvini ieri da del Debbio)