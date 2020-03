Ascolti Tv 12 marzo tutti i dati: Don Matteo 6,6 milioni, Non si ruba a casa dei ladri 2,8, Il giustiziere della notte 2. Del Debbio 1,6, Formigli 1,5

Su Rai1 ascolti Don Matteo12 6,681 milioni e 25,2%. Su Canale5 Non si ruba a casa dei ladri 2,8 mln e 10,6%. Su Rai2 3 Death Wish 2,039 mln e 7,2%. Su Italia1 Alice attraverso lo specchio 1,665 mln e 6,1%. Su Rete4 Dritto e rovescio 1,630 mln e 7,6%. Su La7 Piazzapulita 1,491 mln e 6,8%. Su Rai3 Filumena Marturano 784mila e 2,8%.

Ascolti tv, dinamiche: Don Matteo strapazza il titolo leggero di Canale 5, Del Debbio batte Formigli e rimane davanti agli altri film nella fase con Salvini

Il contesto: Don Matteo, tre film, una commedia di Eduardo, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli, la Diretta Gol dell’Europa League

Giorni cupi per l’epidemia di Covid -19 e tv accesa anche giovedì 12 marzo. Alla sera, rassicurante, c’era la penultima puntata di Don Matteo su Rai1. Tre erano i film: la commedia Non si ruba a casa dei ladri era la scelta di Canale 5, il titolo drammatico Il giustiziere della notte –Death Wish su Rai2 e Alice attraverso lo specchio su Italia1. Partita a due sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio e Matteo Salvini su Rete4, Corrado Formigli con Piazzapulita e con Walter Veltroni su La7, mentre su Tv8 c’era la Diretta Gol dell’Europa League ma senza italiane.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo stacca il titolo con Salemme, il giallo di Rai2, il fantasy cult di Tim Burton, Del Debbio, Formigli e Ranieri



Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Dario Aita nel cast, ha riscosso 6,681 milioni di spettatori ed il 25,2% di share. In seconda serata Speciale Tg1-Zona Rossa ha conseguito 1,8 milioni di spettatori e 14,34% di share.

Su Canale 5 la commedia nazionale di Non si ruba a casa dei ladri, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca nel cast, ha totalizzato 2,8 milioni e 10,6% di share. Quindi per L’intervista, con Maurizio Costanzo ed Emanuele Filiberto, 982mila e 8,5%.

Su Rai2 per il film Il giustiziere della notte –Death Wish, con Bruce Willis, Elisabeth Shue, Vincent D’Onofrio 2,039 milioni e 7,2%. Per Song’ e Napule 544mila e 4,1%.

Su Italia1 per Alice attraverso lo specchio, firmato Tim Burton e con nel cast Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, 1,665 milioni di spettatori e 6,1%. Quindi per Dark Shadows 661mila e 6,54%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini, Giulio Gallera, Maria Rita Gismondo, Alessandro Cattaneo, Davide Faraone, Daniela Santanché, Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, 1,630 milioni di spettatori e 7,6% di share dalle 21.31 alle 24.54.

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Walter Ricciardi, Ivano Riva, Massimo Galli, Walter Veltroni, Sabino Cassese, Carlo Cottarelli, Selvaggia Lucarelli, Giulio Sapelli, Tonia Mastrobuoni, Luca Telese, Francesco Maselli, Anna Josè, 1,491 spettatori e 6,8% di share tra e le 21.20 e le 24.53.

Su Rai Tre per la trasmissione della commedia di Eduardo De Filippo, Filumena Marturano, con Mariangela Melato e Massimo Ranieri, 784mila spettatori e 2,8% dalle 21.19 alle 23.56. Quindi per La grande storia 705mila e 3,66%. Quindi per Linea Notte 493mila e 4,54%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti: TgR al 16,15%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,586 milioni di spettatori e il 18,9%, L’Eredità ha riscosso 6,425 milioni di spettatori ed il 23,89%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,558 milioni di spettatori (15,83%) e poi Avanti un altro! ha avuto 5,4 milioni di spettatori ed il 20,48%. Su Rai3 Tg3 a 3,351 milioni e 13,36%; TgR 4,477 milioni e 16,15%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,8 milioni, Tg5 6,9

Per il Tg1 7,8 milioni di spettatori ed il 26,22%. Su Canale 5 per il Tg5 6,893 milioni e 23% di share. Su La7 TGLa7 1,8 milioni di spettatori e 6,1%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus e Gruber in luce. Bene Moreno che batte Palombelli

Su Rai1 I Soliti Ignoti 6,358 milioni e 20,39%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,976 milioni di spettatori con uno share del 19,2%. Su Rai Due per il Tg2 2,389 milioni e 7,76%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione Stefano Buffagni, Valerio Rossi Albertini, Giovanni Rezza, tra gli ospiti, 1,832 milioni e 5,86% di share. Su Rai3 per Non ho l’età 1,492 milioni e 4,9%, per Un posto al sole 1,937 milioni e 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Stefano Patuanelli, Maurizio Lupi, Giuliano Cazzola, Pierluigi Lo Palco, Daniele Capezzone ha ottenuto 1,568 milioni e 5,11% e 1,687 milioni e 5,4%. Su La7 per Otto e mezzo, con Franco Bernabè, Gianrico Carofiglio, Fabrizio Pregliasco e Beppe Severgnini ospiti di Lilli Gruber, 2,5 milioni e 8%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)