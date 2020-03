Oggi in edicola: Ballando con le stelle rimandato, Amadeus e Insinna in replica

Rai e Mediaset, si cambia ancora. Slitta Ballando, confermato Amici

Il Secolo XIX, pagina 32, di Tiziana Leone.

Anche il generale Carlucci abdica al virus e lascia il posto a Fiorello. «Ballando con le stelle non partirà sabato 28 marzo», come previsto anche dopo che era già scattata l’emergenza coronavirus, ma slitterà a fine aprile. Il suo posto sarà preso da tre speciali, al via sabato 21, con il meglio di Viva RaiPlay di Fiorello. Troppo alto il rischio che un programma basato sul contatto fisico entrasse in rotta di collisione con il virus, troppe le persone coinvolte nella produzione di una trasmissione che ha già allestito tutto, dalla coreografia, ai ballerini, ai maestri. Ma tutto resterà fermo, congelato fino a primavera inoltrata. Perché di posticipare l’intero programma all’autunno Milly, almeno al momento, non ci pensa proprio. Dovrebbe sostituire non solo i ballerini Vip già arruolati, ma anche i maestri di ballo, visto che molti in autunno hanno gare e competizioni.

Insomma tutto da rifare. Così Ballando con le stelle è solo posticipata, almeno per ora. «Noi sospendiamo le nostre prove e il programma slitta» dice la Carlucci via social. «Vogliamo attenerci scrupolosamente alle regole, perché la cosa più importante è la salute».

Eurovision Song a rischio

In attesa di giudizio anche la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, fissata a Rotterdam il 10 maggio. I dubbi sul programma a cui per l’Italia dovrebbe partecipare Diodato, il vincitore dello scorso Festival di Sanremo, sono legati più al resto d’Europa che a noi: la speranza è che l’Italia sia già fuori dall’emergenza in quel periodo, ma essendo l’Eurovision una trasmissione che prevede la partecipazione di gran parte del nostro continente, è difficile riuscire a fare una previsione di come evolverà la crisi. Già deciso, invece, il destino di molte altre trasmissioni Rai e Mediaset, che hanno ridisegnato i propri palinsesti tra la necessità di chiusure e urgenze informative.

Saltano i quiz

Tra le difficoltà per i quiz c’è anche quella di reperire i concorrenti, che non potendo spostarsi dalle proprie città hanno lasciato sguarnite trasmissioni come I Soliti Ignoti e L’Eredità. Il gioco condotto da Amadeus su Rai1 alle 20.30 sarà in onda con nuove puntate fino a domani (tranne oggi che andrà in replica) e da domenica in poi proseguirà solo con puntate già trasmesse. Il quiz di Flavio Insinna, in onda nel preserale, ha in cantiere puntate registrate fino al 22 marzo, poi dovrà proseguire solo in replica.

(Nella foto Milly Carlucci)