Raidue cambia pelle e sulla rete torna la Tv dei ragazzi con film e programmi per intrattenere il pubblico dei più giovani

Anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione.

I miglior documentari sul mondo animale della BBC e della ZDF e consigli di lettura: sono alcune delle proposte che arricchiscono il palinsesto di Rai2, sempre più dedicato al pubblico di giovani e giovanissimi, dopo la chiusura delle scuole. L’obiettivo è quello di trasformare la seconda rete nella nuova tv dei ragazzi e riscoprire quello che è stato un vero e proprio genere televisivo, che conquistò il piccolo schermo sin dalle sue origini, a partire dalle prime trasmissioni dedicate alla divulgazione e all’intrattenimento anche per i più piccoli, passando per i celebri programmi che dagli anni ‘70 in avanti hanno caratterizzato l’infanzia di molti telespettatori.

Alle 15.45 in onda i migliori documentari BBC e ZDF sul mondo animale, mentre dal lunedì al venerdì, alle 16.30 l’appuntamento è con i film per ragazzi. In onda domani Wendy 2 – Amici per sempre. Anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione, in particolare sabato 14 marzo alle 15.40 va in onda il film Robo dog, mentre alle 17.10 Giovanni Muciaccia conduce il nuovo programma di divulgazione culturale La Porta segreta: tra gli argomenti della prossima puntata, i segreti della tavola più famosa della storia dell’arte, quella dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Un’offerta che si va ad aggiungere alla fascia mattutina che da lunedì scorso, a iniziare dalle 7, propone i cartoni più amati dai più piccoli (44 Gatti, I Quaderni della Natura di Lulù Brum Brum, Topo Tip e Leo da Vinci) e l’edizione del trentennale dell’Albero Azzurro.

Tiziana Leone

(nella foto l’Albero Azzurro)