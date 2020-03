Ascolti tv 11 marzo digital e pay: Liverpool-Atletico al 3,25%. Bene Cannavacciuolo su Tv8

Su Sky la Champions League a 1,2 milioni circa e 4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Antonio chef academy ha prodotto 540mila spettatori con l’1,9%. Su Nove per Una bugia di troppo 415mila e 1,4% di share. Su Rai Movie In her shoes ha avuto 405mila spettatori e 1,4%.

Altre opzioni free, ascolti access: Guess My Age 626mila spettatori con il 2%.

Corona virus e calcio

Serata tv estremamente ricca di opzioni alternative alle generaliste quella dell’11 marzo 2020, ma con l’attenzione molto caratterizzata dagli approfondimenti sul contagio da corona virus e i provvedimenti dell’esecutivo.

Sulla pay

Attivo, incredibilmente, il calcio internazionale, la partita ed il cartellone di Champions League ieri su Sky hanno avuto successo. Con lo stadio di Anfield pieno zeppo ed urlante Liverpool-Atletico Madrid, finita con la vittoria spagnola dopo i tempi supplementari (con una doppietta di Marcos Llorente ed un gol di Morata) ha riscosso ben 937mila spettatori ed il 3,25%; l’altro incontro Psg-Borussia Dortmund ne ha avuti 241mila e 0,8%.

In tema news, su SkyTg24 va registrato come l’emissione del video del premier Giuseppe Conte abbia conseguito 383 mila spettatori e l’1,2% di share. Su RaiNews RaiNews Sera ha avuto 268mila spettatori (0,8%) dalle 21.00 alle 21.57 e 268mila spettatori (0,9%) dalle 21.59 alle 22.26.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Nove

Su Tv8 Antonio chef academy ha prodotto 540mila spettatori con l’1,9%. Su Nove per Una bugia di troppo 415mila e 1,4% di share. Su Rai Movie In her shoes ha avuto 405mila spettatori e 1,4%. Su Iris The 33 ha convinto 371mila spettatori con l’1,3% di share. Su Rai4 La resistenza dell’aria a 266mila e 0,9%. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 241mila e 0,8%. Su Rai Premium La vita promessa2 ha raccolto 236mila spettatori con lo 0,8%. Su La5 per City of angels 232mila e 0,8%. Su Top Crime per Forever 223mila e 0,7%. Su Rai Gulp per Il Collegio a 222mila e 0,7%. Su Cine34 per Solamente nero 162mila e 0,5%. Su 20 per Lucifer 152mila e 0,5%. Su Rai Storia per Gulag 137mila e 0,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 272mila spettatori con l’1,6%. Su Real Time Amici a 232mila spettatori e 1,2%.

Nel preserale, vince la cucina

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 472mila spettatori con 1,7%. Su Nove Sono le Venti 247mila e 0,8%.

In access. Papi domina

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 626mila spettatori con il 2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 345mila spettatori con l’1,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Liverpool-Atletico Madrid)