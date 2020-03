Ascolti tv analisi 11 marzo: Chi non l’ha visto? Conte ancora ubiquo per alcuni minuti. Poi il pubblico s’identifica e distrae coi reclusi Vip

Alle 21.53 Speciale Tg1 con il premier in video ha fatto un picco da circa 8,274 milioni di spettatori. Il seguito di Francesco Giorgino è andato progressivamente calando e Alfonso Signorini ha operato il primo sorpasso già alle 22.20. In access, in tema talk, la Gruber ha toccato 3 milioni alle 21.17, con Palombelli a 2,3 milioni alle 21.20 e Moreno a 2,5 milioni alle 21.27.

In seconda serata, ascolti: il reality ha toccato nel finale il 28% di share avendo la tv in quel momento come seconda opzione maggioritaria The Martian.

Virus e video pandemici

Un’apparizione video di pochi minuti su Facebook è stata ripresa da tutte le reti principali tra le 21.45 e le 22.00, contenuto chiave di edizioni speciali dei tg ma anche di trasmissioni dedicate all’emergenza coronavirus più lunghe e articolate. Anche ieri, quindi, mercoledì 11 marzo, il premier Giuseppe Conte ha fatto il picco di ascolti in regime di ubiquità. Portando a casa, praticamente, sul finale del suo intervento alle 21.53 circa, questo bilancio un po’ lordo e approssimato: oltre 8,2 milioni di spettatori su Rai1, all’interno della trasmissione speciale di Francesco Giorgino; 7,1 milioni circa su Canale 5 nell’edizione straordinaria del Tg5 condotta da Costanza Calabrese; 2,6 milioni su La7 nella ‘ripresa’ delle news con Enrico Mentana dopo Lilli Gruber; circa 1,8 milioni su Rai3, all’interno di Chi l’ha visto?; il crescendo repentino tra i 2 milioni ed i 2,4 milioni su Rete4, nello speciale Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli; quasi 400mila spettatori su SkyTg24. E questo a stare solo alle emissioni principali, per quasi 23 milioni di spettatori in quel minuto topico.

Una griglia complicata da decodificare

La presenza di Conte on air ha un po’ sfilacciato e articolato la griglia complessiva delle proposte, rendendo più complicato mettere in ordine una classifica generale realmente descrittiva di cosa sia accaduto. Comunque si può dire che a vincere la serata sia stata Rai1 con Tg1 Speciale Pandemia con Francesco Giorgino alla conduzione, che ha riscosso 5,6 milioni di spettatori e il 18,6% dalle 21.33 alle 22.56. Su Canale 5 l’edizione straordinaria del Tg5 ha avuto 7,040 milioni di spettatori e il 21,73% tra le 21.37 e le 21.56 e poi il GfVip ha conquistato 3,742 milioni e il 19%.

In pratica fino alle 22.45 circa è stata in testa Rai1 e poi è passato al comando il reality. Terza, ma solo fino alle 22.10 è stata La7 (TgLa7 edizione straordinaria a 2,352milioni e il 7,4%), poi soppiantata da Rai3 (Chi l’ha visto? a 1,792 milioni di spettatori e il 6,7%) e Italia 1 (The Martian-Il sopravvissuto a 1,787 milioni di spettatori e il 7%).

Ha fatto bene, ma non benissimo come il giorno prima, su Rete 4 Stasera Italia-Speciale, (1,636 milioni di spettatori e il 5,61% tra le 21.29 e le 23.16) che ha corso appaiata a Rai2 (Il Cacciatore a 1,622 milioni di spettatori e il 5,6% di share).

Supernews e talk dell’access

Con la penetrazione del mezzo alle stelle anche ieri, da segnalare le performance dei Tg delle 20.00 delle ammiraglie (per il Tg1 7,9 milioni di spettatori ed il 26,81%; per il Tg5 6,490 milioni e 21,8% di share), ma anche quello dei talk in access, con Lilli Gruber sempre leader.

Su La7 Otto e mezzo ha avuto 2,593 milioni di spettatori e il 8,25%, mentre su Rai2 Tg2 Post ha riscosso 2,182 milioni e il 6,9% con Manuela Moreno alla conduzione, e infine su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli ha ottenuto 1,856 milioni e 6,1% e poi 2 milioni e il 6,34%.

La curva di ieri: Conte e Giorgino monopolizzano l’attenzione. Poi domina Signorini

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come alle 21.48 Speciale Tg1 Edizione abbia fatto un picco da circa 8,274 milioni di spettatori 21.53.

