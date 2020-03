Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 12 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 12 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Intanto Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre.

Rai 2 – Il giustiziere della notte, il dottor Paul Kersey è un chirurgo che si rende conto della violenza che sta devastando Chicago solo quando sua moglie e sua figlia vengono aggredite nella loro bella casa in un quartiere residenziale. La Polizia non ha tempo per risolvere il caso e Paul, desideroso di vendetta, trova il modo per ottenere giustizia…

Rai 3 – In arte Gianna Nannini, Pino Strabioli incontra la regina indiscussa del rock italiano: Gianna Nannini. A lui la celebre artista si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibile carriera.

Rai Movie – Cose nostre, il boss italoamericano pentito Giovanni Manzoni è trasferito dall’FBI sotto falsa identità in un paesino della Francia, assieme a moglie e figli. Nascondere le proprie origini ai nuovi concittadini si rivelerà però più difficile del previsto.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Non si ruba a casa dei ladri, i fratelli Vanzina dirigono una spassosa commedia corale che guarda alla cronaca, tra appalti truccati e politici corrotti.

Italia 1 – Alice attraverso lo specchio, sequel di “Alice in Wonderland”. Alice grazie a uno specchio magico, tornerà nel Sottomondo per salvare il Cappellaio Matto, Johnny Depp, e viaggiare nel tempo.

Iris – The Bourne Identity, Jason Bourne viene trovato su una spiaggia ferito: quando si sveglia ha un’amnesia totale. Cercherà quindi di scoprire la sua identità.

Premium Cinema – Ocean’s8, sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. La sorella di Danny Ocean, Debbie ha passato cinque anni in carcere a progettare un colpo del secolo degno delle imprese del fratello, ormai dato per morto. Ma per portare a termine il piano, che consiste nel rubare una collana di Cartier del valore di 150 milioni di dollari durante il Gala annuale del Metropolitan Museum, ha bisogno di alleate, tutte donne: una biker, un’esperta di gioielli, una hacker, una borseggiatrice, una stilista di moda e una ricettatrice.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Nessuno mi può giudicare, Alice (Paola Cortellesi) ha 35 anni, un marito, un figlio, un’ incantevole villetta nel quartiere Parioli e tre domestici al suo servizio. Una vita dorata che crolla come un castello di carte il giorno in cui resta vedova e scopre d’essere sul lastrico. Lasciandosi alle spalle villa e camerieri, Alice si rimbocca le maniche e per poter mantenere suo figlio, inizia a svolgere il mestiere di escort, aiutata dalla bellissima Eva (Anna Foglietta)…

Nove – Bestie di Satana, lo speciale che racconta una delle vicende di cronaca nera più buie del nuovo millennio, che quindici anni fa fece accendere i riflettori della stampa nazionale ed internazionale. Un gruppo di ragazzi, musica death metal, droga, solitudine e prove da superare spinte all’estremo. Il documentario ripercorre, attraverso interviste esclusive ai protagonisti, documenti e foto di repertorio sconvolgenti, le tappe di una sfida che per anni ha contrapposto il demonio alla giustizia terrena. La storia di un padre in cerca di verità, di famiglie in cerca di vendetta, di una madre ancora in attesa di risposte. Chi erano le Bestie di Satana? Perché uccidevano? È possibile che ci siano ancora assassini a piede libero, scampati all’inchiesta che sconvolse l’Italia?

Sky Cinema 1 – Malati di sesso, Giacomo, autore comico televisivo di modestissimo successo, piacciono le donne, veramente tutte e troppo. Giovanna, bella e affermata trainer e mental coach, non è capace di dire di no e finisce per concedersi anche a chi non la merita. I due si incontrano nello studio di uno psicanalista e, in cerca di una soluzione al problema che li accomuna, finiranno travolti da una girandola di disavventure che li porterà in giro per l’Italia nelle situazioni più disparate, bizzarre e irresistibili.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Gianna Nannini)