Ascolti 10 marzo digital e pay: Champions pay 1,1 milioni, post 383mila. Su RealTime ok Montrucchio

Altri ascolti free: tre emittenti sopra il 2%

Sulla pay cinema, serie e Champions League

Calcio in primo piano, ma non solo, martedì 10 marzo, tra le opzioni alternative alla generalista. Su SkyCinemaUno Io vi dichiaro marito e marito ha conseguito 57mila spettatori e lo 0,2%. Su SkyUno Best Bakery ha avuto 51mila spettatori e lo 0,2%. Su Fox Life The Resident3 ha totalizzato 70mila spettatori e lo 0,2%. Su Fox Swat2 a 68mila e 0,2%.

La partita di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League, Valencia-Atalanta, vinta dai nerazzurri per quattro a tre, ha conseguito 842mila spettatori ed il 2,8% su Sky. Sempre in tema Champions League, con Lipsia-Tottenham (55 mila) e Diretta Gol Sky ha avuto ulteriori 300mila spettatori e l’1% di share, superando quindi quota 1,1 milioni di spettatori con il 3,8% circa di share. Dopo le partite su Sky Champions League Show ha riscosso 383 mila spettatori e l’1,9%.

In prime time le native digital: Real Time batte 20

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 608mila spettatori e 2%. Su 20 Giustizia privata 579mila spettatori e 2,1%. Su Nove Hercules Il Guerriero ha conseguito 571mila spettatori e 2%. Su RaiMovie Non c’è più religione ha fatto riscontrare 418mila spettatori e 1,4%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 398mila spettatori e 1,4%. Su La5 The Face of Love ha portato a casa 386mila spettatori e 1,4%. Su Iris Rullo di tamburi 369mila spettatori e 1,3%. Su Tv8 Romanzo a Mitford ha avuto 362mila spettatori e 1,3% di share. %. Su Rai Gulp Il Collegio ha avuto 294mila spettatori e 1%.

Su Rai4 Una Luna chiamata Europa ha convinto 267mila spettatori e 1%. Su RaiPremium Amore sotto il segno del drago ha riscosso 263mila spettatori e 0,9%. Su Cine34 L’anatra all’arancia ha convinto 235mila spettatori e 0,8%. Su Rai5 La felicità porta fortuna ha prodotto a 227mila spettatori e 0,8%. Su La7d Drop Dead Diva è stato visto da 121mila spettatori e 0,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 211mila spettatori e 1,3% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 248mila spettatori e 1,3%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 494mila spettatori e 1,8%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 250mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 691mila spettatori con 2,2%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 550mila e 2,2%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 496mila spettatori con l’1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Valencia-Atalanta)