Ascolti tv analisi 10 marzo: la Dea, Pechino, Aldo, Giovanni e Giacomo in gol. Giordano leader in zona rossa

I Soliti Ignoti a 7,5 milioni alle 21.29 fa il picco della serata su Rai1 battendo il primo tempo di Valencia- Atalanta. Poi la Champions League vince facile sul film tv con Isabella Ragonese, rimanendo sopra quota 4,5 milioni nel finale in chiaro fino alle 22.55 (17%). Tra i talk in sovrapposizione prevale Giordano, che attira più zapping dalle ammiraglie.

Ascolti seconda serata: fa il botto Pechino Express (17,6% nel finale), poi Giorgino precede Giordano e Linea Notte

Grande calcio, ma quello firmato Giampiero Gasperini, ieri in tv martedì 10 marzo, con l’ammiraglia commerciale e Sky a trasmettere le gesta della Dea. Esaltante per il gioco, un po’ meno in termini di numeri di Auditel, quasi ad avvalorare le cupe tesi economicistiche di Andrea Agnelli, tanto criticate nelle giornate precedenti.

Su Canale 5 Valencia-Atalanta, vinta dai nerazzurri per quattro a tre, ha avuto 4,542 milioni di spettatori e il 15,3% di share. L’incontro che laurea ai quarti della Champions League la squadra di Bergamo ha conseguito 842mila spettatori supplementari ed il 2,8% su Sky. La pay, sempre in tema Champions League, con Lipsia-Tottenham e Diretta Gol ha avuto ulteriori 300mila spettatori e l’1% di share, superando quindi quota 1,1 milioni di spettatori con il 3,8% circa di share.

Flop Rai1, vola Rai2, si difende Italia 1 senza Iene

Dietro l’ammiraglia commerciale è stato un flop il film tv di Rai1: Tutto il giorno davanti, con Isabella Ragonese, Sara D’Amario, Paolo Briguglia, Selene Caramazza, Aurora Quattrocchi, Massimo Sestini, Andrea Tidona, ha riscosso solo 2,968 milioni di spettatori ed 11,1% di share. Effetto collaterale positivo per Viale Mazzini, il travaso di consensi sulla seconda rete: Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e ieri i Sopravvissuti non eliminati, ha avuto 2,458 milioni e 10,5% tra le 21.32 e le 23.56, dominando nella fase finale la scena complessiva degli ascolti.

Senza Le Iene, è stata buona la difesa tattica di Italia 1: Tu La conosci Claudia? con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi ha intrattenuto 1,971 milioni di spettatori con 7,1%.

Berlinguer senza Corona

Col corona virus sempre in primo piano, è stata aperta e contrastata la partita dei talk d’informazione: Bianca Berlinguer, che aveva vinto le due volte precedenti stavolta, spostando nel finale Mauro Corona, è finita seconda per ascolti ma terza, sia pure di misura e agganciata agli altri due conduttori, se si considera il periodo in cui i tre programmi sono andati in onda contemporaneamente.

La graduatoria per numero di spettatori mette in fila DiMartedì (1,696 milioni di spettatori e 6,7%) #Cartabianca (a 1,661 milioni di spettatori e il 6,7%) e Fuori dal coro (a 1,506 mln di spettatori e 7,2% di share). Ma se si considera la fase in sovrapposizione a vincere stavolta è stato Mario Giordano (6,85% e 1,706 milioni) su Giovanni Floris (6,76% e 1,686 milioni) e Berlinguer (6,71% e 1,675 milioni).

Il grafico racconta che…

In access Amadeus con I Soliti Ignoti a 7,5 milioni alle 21.29 ha fatto il picco della serata su Rai1 battendo il primo tempo di Valencia- Atalanta. Poi la Champions League ha vinto facile sul film tv con Isabella Ragonese, rimanendo sopra quota 4,5 milioni nel finale in chiaro fino alle 22.55 (17%). Da quel momento è passato al comando il format di Rai2, al 17,7% nel finale salvando I Sopravvissuti. Terminato Pechino, è tornata avanti Rai1, con lo Speciale Tg1 di Francesco Giorgino che ha sostituito Porta a Porta.

Nella sfida dei talk, Floris avanti in avvio con Romano Prodi e Roberto Speranza. Giordano ha superato la concorrenza nell’intervallo di Valencia-Atalanta, e poi dopo la fine di Tutto il giorno davanti, incamerando più zapping dalle ammiraglie.

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)