Oggi in edicola: si fermano tutti tranne Milly Carlucci

Ballando con le stelle al via con ballerini in sicurezza

Italia Oggi, pagina 30, di Giorgio Ponziano.

Milly Carlucci, Simona Ventura, Carlo Conti, Alessia Marcuzzi & Co ovvero la tv al tempo del coronavirus. Milly Carlucci sfida il virus e ha confermato per il 28 marzo l’avvio di Ballando con le stelle (Rai1) precisando che saranno osservate «scrupolosamente le disposizioni di legge». In particolare, la Sala delle stelle, dove le coppie aspettano il loro turno, sarà ampliata per evitare l’affollamento. Tra i concorrenti: Rosalinda Celentano, Barbara Bouchet, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri, Ninetto Davoli e Vittoria Schisano, quest’ultima fa parte del cast della soap opera di Rai3 Un posto al sole e ha avuto un percorso non facile nel corso della sua vita, essendo nata uomo, ovvero Giuseppe, e poi divenuta donna.

La brutta figura di Simona Ventura

Simona Ventura nello tsunami virale. Nel suo programma domenicale, Settimana Ventura (Rai2), ha chiamato in studio l’astrologo Mauro Perfetti per sapere «cosa dicono le stelle» a proposito dell’epidemia. A nulla sono servite le note d’ottimismo del lettore degli astri: «Le stelle lasciano intravedere che ce la faremo». Il fatto di mettere il coronavirus nelle mani di un astrologo ha fatto storcere la bocca per esempio al consigliere d’amministrazione (scelto dai dipendenti) Riccardo Laganà: «È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla rete 2. Il danno di immagine è evidente». Insomma, l’epidemia è troppo seria per confonderla con gli astri.

Giuseppe Carboni porta lo Speciale Tg1 sul coronavirus in prima serata (lunedì) e fa il pieno: 10,7 milioni di telespettatori (34,4%). Un exploit a cui ha dovuto inchinarsi anche Clemente Mimun, che comunque si difende abbastanza bene, il suo Speciale Tg5, in diretta concorrenza con la rete ammiraglia Rai, è stato seguito da 4,3 milioni (14%).

(Nella foto Milly Carlucci)