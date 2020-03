Ascolti Tv 10 marzo tutti i dati: Valencia-Atalanta 4,5 milioni, Tutto il giorno davanti 2,9, Pechino 2,4. Talk in sovrapp: Giordano 6,85%, Floris e Berlinguer 6,7%

Ascolti tv, dinamiche: sempre in testa la partita. Poi passa al comando Pechino e quindi Giorgino su Giordano

Il contesto: Tutto il giorno davanti contro Valencia-Atalanta, Aldo Giovanni e Giacomo contro Pechino Express, i tre talk d’informazione

C’era il calcio della Champions League, con Valencia-Atalanta trasmessa in chiaro da Canale 5 e dalla pay (su Sky l’incontro vinto dai nerazzurri ha avuto 842mila spettatori e il 2,8% di share), a distrarre dall’informazione sul corona virus, preminente nella proposta tv di martedì 10 marzo. Su Rai1 c’era la fiction Tutto il giorno davanti, su Rai2 il nuovo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express (non eliminati i Sopravvissuti) Le stagioni dell’oriente, alle prese con Tu la conosci Claudia? su Italia1, mentre erano inevitabilmente focalizzati su Covid-19 Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: vince la Champions League, poi il film tv di Rai1 e Pechino Express. Aldo, Giovanni e Giacomo precedono i talk (appaiati)

Su Canale 5 la partita degli ottavi di finale di Champions League, Valencia-Atalanta, vinta fuori casa per quattro a tre dai nerazzurri, ha riscosso 4,542 milioni di spettatori e il 15,3% di share. Champions League a 1,456 milioni e 7%. X Style 433mila e 3%.

Su Rai Uno il film tv Tutto il giorno davanti, con Isabella Ragonese, Sara D’Amario, Paolo Briguglia, Selene Caramazza, Aurora Quattrocchi, Massimo Sestini, Andrea Tidona, ha riscosso 2,968 milioni di spettatori ed 11,1% di share. In seconda serata Speciale Tg1, con Francesco Giorgino alla conduzione, ha conseguito 1,338 milioni di spettatori e 10,65% di share.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (i Sopravvissuti, ieri non eliminati), 2,458 milioni e 10,5% tra le 21.32 e le 23.56, dopo la presentazione a 1,958 milioni e 6,21%. Per Patriae 453mila e 6,35% di share.

Bene Aldo Giovanni e Giacomo

Su Italia 1 la pellicola Tu La conosci Claudia? con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi ha intrattenuto 1,971 milioni di spettatori con 7,1%. Quindi per Angelo Duro – Perché mi stai guadando? 877mila e 5,21% di share.

Sorpassi e contro sorpassi tra i talk: Giordano avanti più stabilmente dopo la fine del film tv di Rai1. In Sovrapposizione: Giordano 6,85% e 1,706 milioni, Floris 6,76% e 1,686 milioni, Berlinguer 6,71% e 1,675 milioni

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Romano Prodi, Pierpaolo Sileri, Virginia Raggi, Walter Ricciardi, Chiara Saraceno, Ilaria Capua, Luigi Riccioni, Paola Tommasi, Roberto Sommella, Alessandra Moretti, Stefano Zurlo, Simone Annichiarico, Stefano Bonaccini, Alessandro Sallusti, Raffaele Lupi, Aldo Cazzullo, Antonio Polito, Mariarita Gismondo, Carlo Calenda, Pietro Senaldi, Francesco Rocca, Barbara Gallavotti, Edward Luttwak, Carlo Cottarelli, Michele Emiliano, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,696 milioni di spettatori e 6,7% dalle 21.25 alle 23.56 e poi per Di Martedì Più 647mila e 5,93%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in chiusura Mauro Corona e in menù anche Michele Mirabella, Fabrizio Pregliasco, Francesco Boccia, Francesco Passerini, Melania Rizzoli, Alberto Forchielli, Antonio Caprarica, Andrea Scanzi, Massimiliano Fedriga, Iole Santelli, Michele Emiliano, Vincenzo De Luca, Manlio Di Stefano, Andrea Scanzi, Antonio Caprarica, Valerio Rossi Albertini, 1,661 milioni di spettatori e il 6,7%, con anteprima a 1,2 milioni e 3,9%. Quindi per Linea Notte 636mila e 6,35% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Massimo Galli, Giulio Gallera, Vittorio Feltri, Giorgia Meloni, Gianluigi Nuzzi, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Marcello Tavio, 1,506 mln di spettatori e 7,2% di share dalle 21.34 alle 24.53, dopo apertura a 1,4 milioni e 4,5%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna boom. TgR sfiora 4,3 milioni

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,566 milioni di spettatori e il 21,33%, L’Eredità ha riscosso 6,3 milioni di spettatori ed il 24,54%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,368 milioni di spettatori (16,63%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,939 milioni di spettatori ed il 19,92%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1,055 milioni e 3,77%. Su Rai3 per il TG3 3,167 milioni e 13,51%; per il TgR 4,284 milioni e 16,12%.

Alle 20 questi ascolti record: a 8 milioni Tg1, Tg5 a 6,341 mln, TgLa7 1,840 mln

Per il Tg1 7,982 milioni di spettatori ed il 27,46%. Su Canale 5 per il Tg5 6,341 milioni e 20,56% di share. Su La7 TGLa7 1,840 milioni di spettatori e 6,27%%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Super Amadeus. Moreno record con Salvini prima di Pechino, ma vince Gruber con Cairo e Veltroni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,267 milioni e 19,92% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,3 milioni e 17,51% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,6 milioni e 8,5%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano e Matteo Salvini, 2,362 milioni e 7,46%; su Rai3 per Non ho l’età 1,377 milioni e 4,6%, per Un posto al sole 1,874 milioni e 6%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maria Giovanna Maglie, Giulio Gallera, Laura Ravetto, Danilo Toninelli, Alberto Forchielli tra gli ospiti, 1,871 milioni spettatori e 6,15% di share e 1,680 milioni e 5,3%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Urbano Cairo, Walter Veltroni, Flavia Petrini tra gli ospiti, 2,374 milioni e 7,57%.

(in apertura Valencia-Atalanta, ieri su Canale 5)