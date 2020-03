Ascolti tv 9 marzo digital e pay: SkyTg24 fa l’1,7% nel ‘Conte time’. Sassuolo-Brescia 0,8%. Bene Little Big Italy

Su Sky Cinema Uno Spider in the web ha conseguito 110mila spettatori e 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove Little Big Italy a 603mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Django Unchained a quota 410mila spettatori con l’1,7%. Su Iris Il tocco del male 394mila e 1,4%.

Ascolti serie: su Fox Life Grey’s Anatomy 137mila spettatori.



Contesto particolare

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle ammiraglie generaliste lunedì 9 marzo, con Il commissario Montalbano e Rai1 più in particolare a fungere da principale polo d’attrazione nella giornata e nella serata dell’estensione a tutto il Paese delle norme di sicurezza anti corona virus prima valide solo per Lombardia e dodici province.

Sulla pay cinema e serie. E news



Su Sky Cinema Uno il film Spider in the web ha conseguito 110mila spettatori e lo 0,4%. Su Fox Life per Grey’s Anatomy a137mila spettatori e lo 0,4%. Inoltre il recupero Sassuolo-Brescia ha ottenuto alle 18.30 circa 182mila spettatori e lo 0,8%. Su SkyTg24 tra le 21.36 e le 21.54 le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte hanno conseguito 517mila spettatori e l’1,7% di share.

Tra le digital free vince Nove su Tv8

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Nove Little Big Italy a 603mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Django Unchained a quota 410mila spettatori con l’1,7%. Su Iris per Il tocco del male 394mila e 1,4%. Su 20 I fantastici 4 e Silver Surfer a 328mila e 1,1%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 282mila spettatori con l’1%. Su RaiMovie Gli ultimi giganti a 269mila e 0,9%. Su Real Time Vite al limite a 269mila e 0,9%.

Su Rai4 per Siren 237mila e 0,8%. Su Cine 34 Oh Serafina a 225mila e 0,8%. Su Rai Gulp Il collegio a 224mila e 0,8%. Su Rai Premium Il fiume della vita a 205mila spettatori e 0,7%. Su Rai Sport Serie C a 158mila spettatori e 0,5%.

In access: vince Papi



Su Tv8 Guess my age 585mila spettatori con il 2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 408mila spettatori con l’1,4%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 473mila spettatori e 1,8%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 212mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 190mila spettatori e 1,2%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 270mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sassuolo-Brescia)