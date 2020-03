Ascolti tv analisi 9 marzo: Montalbano chiude al 48%, Conte ubiquo fa più ascolti. Palombelli super con Porro

Il discorso del premier, quasi a rete unificate, diventa il vero evento di serata. Porro in video con la febbre e la tosse spinge Stasera Italia Speciale

Virus impedisce record

E’ andato forte come sempre, Il Commissario Montalbano. Non è andato benissimo però come gli ultimi capitoli della saga, quelli dell’anno scorso, ad esempio. Nel 2019 L’altro capo del filo aveva ottenuto 11,1 milioni ed il 44,9%%. Il record di ascolti rimane La Giostra degli scambi (quasi 11,4 milioni ed il 45,1%) con al secondo posto Come voleva la prassi, a 11,268 milioni di spettatori ed il 44,1%. Da questo punto di vista l’esito di Salvo amato, Livia mia, che ha avuto 9,377 milioni di spettatori ed il 39% di share, finendo lontano dalle migliori prestazioni citate, si può dire sia stato sotto le attese. Ma va considerato il contesto in cui l’on air è arrivato. Più di quello generale, che poteva anche favorire un grande risultato, con tanta gente per forza a casa, quello contingente.

La fiction Palomar è partita, probabilmente, troppo tardi. e prima di Luca Zingaretti, comunque, il discorso di Giuseppe Conte ha portato a casa 10,780milioni e il 34,38% con l’edizione straordinaria del Tg1 e ben 4,381 milioni di spettatori e il 14% con quella del Tg5.

Una svolta annunciata. La scelta di Mentana

Già Enrico Mentana nell’edizione delle 20.00 del suo Tg La7 – ieri, lunedì 9 marzo – preannunciava un discorso del premier ed un provvedimento imminente del governo che avrebbe esteso a tutto il Paese le regole restrittive applicate in Lombardia e altre dodici province. Mentana è andato avanti a braccio e ha fatto saltare Otto e Mezzo, rimanendo in onda finché Giuseppe Conte intorno alle 21.30 non si è palesato davanti ai teleschermi, e poi ha concluso intorno a alle 22.00 portando a casa quasi 2,3 milioni di spettatori ed il 7,6% di share.

Palombelli va più forte in prima serata. Moreno fino alle 22.30

Barbara Palombelli, peraltro, che doveva sostituire con uno speciale di Stasera Italia il cancellato Quarta Repubblica, con il premier in diretta, si è trovata a disporre di un altro elemento chiave del programma, che ha pure profittato della presenza in collegamento di Nicola Porro, malato di Covid-19, con febbre a trentanove e tosse secca e quindi, tra i tanti ospiti presenti, del solito, incontrollabile Vittorio Sgarbi.

Così dopo avere portato a casa quasi 1,5 milioni di spettatori ed il 4,9% di share in access prime time, in prima serata la Palombelli ottenuto ben 2,341 milioni di spettatori e l’8,5% di share, collocandosi come seconda trasmissione più vista dietro Montalbano.

Su Rai2, invece, Tg2 Post di Manuela Moreno si è allungato fino alle 22.29, contenendo anche il discorso di Conte e conquistando 1,999 milioni di spettatori e il 6,61%.

Presenze e assenze

Alla fine si possono definire tattiche tutte le altre scelte di programmazione: sbagliata quella di Canale 5 (Geostorm a 1,941 mln e 7,8%). Più indovinata quella di Italia 1 (Tre uomini e una gamba a 1,6 mln e 5,9%), mentre sono quasi sparite, ad un certo punto sia Rai3 (Grace di Monaco, 603mila e 2,1%, che La7 (Eden a 382mila e 1,9%).

La curva di ieri: Conte monopolizza l’attenzione. Poi domina Zingaretti, ma va forte anche la Palombelli

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come alle 21.48 Tg1 Edizione Straordinaria abbia fatto un picco da circa 11,650 milioni di spettatori alle 21.49. Montalbano, invece, ha toccato quota 10,3 milioni circa pochi minuti dopo, nella prima parte, chiudendo bottega dopo le 24 con il 47,45% di share e 8 milioni di seguaci ancora davanti a Rai1. Su Rete4 ha sempre corso da seconda la Palombelli, a più riprese all’11% di share, con picchi da 3,4 milioni di spettatori.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Tg1)