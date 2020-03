Le venature sulfuree dell’alta finanza internazionale: ecco Diavoli

Arriva il 17 aprile su Sky Atlantic, come annunciato dal nuovo trailer appena rilasciato, Diavoli, il thriller finanziario targato Sky Original che, dopo la première in Italia, debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky.

Nel cast di Diavoli: Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Kasia Smutniak

Arriva il 17 aprile su Sky, come annunciato dal nuovo trailer appena rilasciato, Diavoli, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original che, dopo la première in Italia, debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia. Con un cast guidato da Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, la serie – una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo della finanza mondiale – è stata girata tra Roma e Londra in lingua inglese. L’appuntamento è per il 17 aprile dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Tratta dal romanzo di Guido Maria Brera edito da Rizzoli

DIAVOLI, tratta dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), è prodotta da Sky Italia e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. La storia ruota attorno al profondo legame tra i due protagonisti: da un lato l’italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), esempio di uomo che si è fatto da solo e spregiudicato capo del settore commerciale di una delle più importanti banche di investimento del mondo, La New York – London Investment Bank (NYL); dall’altro, Dominic Morgan – interpretato da Patrick Dempsey – uno degli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo. Il sodalizio tra i due inizierà a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale e dovrà scegliere se fidarsi del suo mentore o se provare a fermarlo.

Il cast

Accanto a Borghi e a Dempsey, Kasia Smutniak interpreterà Nina, la sofisticata e determinata moglie di Dominic Morgan, al quale è unita da sentimenti, ma anche da interessi. Oltre ai tre protagonisti, nel cast anche Lars Mikkelsen, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen. Regia di Nick Hurran e Jan Michelini. Sceneggiatura: Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

(Nella foto Diavoli)