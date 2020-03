Ascolti tv 8 marzo digital e pay: Juve-Inter boom ma senza record. Bene Milan-Genoa (Dazn) e il derby di Manchester. Fenomeno Profiling

Ascolti Premier: Manchester United-Manchester City ha conseguito 320mila spettatori e 1,7%.

Domenica col virus e col calcio

Calcio contingentato e di ‘recupero’ e Covid 19 in primo piano domenica 8 marzo 2020, in una giornata anche televisivamente caratterizzata dalla contrapposizione secca tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che raccogliendo una richiesta dell’Aic, sosteneva l’opportunità di non giocare le partite, e la Lega Calcio e Sky, che chiedevano un’assunzione di responsabilità ed un provvedimento chiaro in questo senso all’esecutivo e rispondevano polemicamente al ministro. Alla fine si è giocato ogni incontro del programma, con qualche ritardo nel caso del primo match. Alla sera Juventus-Inter, a porte chiuse, vinta per due a zero dai bianconeri, ha conseguito oltre 3 milioni di spettatori ed il 10,6% di share, seconda prestazione dell’anno. La partita di andata tra le due squadre, infatti, aveva fatto meglio: 3,242 milioni di spettatori ed il 13,2% di share.

Alle 15.00 Sampdoria-Verona 308mila e 1,7% su Sky, su Dazn Milan-Genoa a 588mila e 3,3%; nel preserale Udinese-Fiorentina 649mila e 2,9%.

In Premier League il derby inglese di Manchester, United contro City, vinto dai rossi per due a zero, ha avuto 320mila 1,7%. Mentre Chelsea-Everton ha conquistato 57 mila e 0,3% di share.

Tra le digital free in prima serata. Vince Giallo su Tv8

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Giallo Profiling a 584mila e 2%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 387mila spettatori e 1,4%. Su 20 Ninja Assassin 361mila spettatori e 1,3%. Su RaiMovie The Women 354mila e 1,3%. Su Iris Il grande match a 353mila e 1,3%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 320mila e 1,1%. Su Cine 34 Delitto al ristorante cinese 276mila spettatori e 1%. Su Rai4 Veronica 272mila e 1%. Su Rai Premium I fiori del destino a 254mila spettatori e 0,9%. Su Nove Camionisti in trattoria ha totalizzato 230mila spettatori e lo 0,9%. Su La5 Cambiare per amore ha avuto 212mila spettatori e 0,8%. Su Top Crime La prove della verità a 201mila spettatori e 0,7%. Su Rai5 Prossima fermata Australia 177mila e 0,6%. Su La7d Greys’ Anatomy a 109mila spettatori e 0,4%.

Al pomeriggio Motomondiale monco su Tv8



Su Tv8 la Moto3 a 432mila spettatori e 2,4%.

Nel preserale

Su Tv8 la Moto2 a 593mila spettatori e 2,5%.

In access

Su Nove Deal with it a 395mila e 1,4%.

