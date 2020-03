Ascolti Tv 8 marzo tutti i dati: La Vita Promessa 4,6 milioni, Juve-Inter 3, Fazio 2,6 (9,3%), D’Urso Live 2,5 (13,2%), La fabbrica di cioccolato 2

Su Rai1 ascolti La Vita Promessa2 4,676 milioni e 18,5%. Su Sky Juventus-Inter 3 mln e 10,6%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,595 mln e 9,3%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,497 mln e 13,2%. Su Italia1 La fabbrica di cioccolato 1,995 mln e 7,5%. Su La7 Non è L’Arena a 955mila e 5% (prima parte 1,7 mln e 6%). Su Rete4 Il vento del perdono 822mila e 3,2%. Su Rai3 Speciale Tg3 731mila e 2,7%.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Luisa Ranieri, al 25% col finale. Barbara D’Urso seconda di fatto dalle 21.40 in avanti e leader in seconda serata, ma con Fazio davanti a Canale 5 con 3,5 milioni con Burioni e Speranza

Contesto: Juve-Inter sulla pay, il finale della fiction con Luisa Ranieri, Fazio con Burioni alle prese con Giletti e D’Urso, quindi due film e uno Speciale Tg3

C’era la a lungo rinviata Juve-Inter – giocata senza pubblico domenica 8 marzo (su Sky a ben 3 milioni e il 10,6%) – a caratterizzare una giornata e una serata peraltro dominate dall’atmosfera sempre più drammatica ed emergenziale nel Paese. Ieri in prima serata a tenere calda la linea dell’informazione sul tema corona virus sono stati soprattutto Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai2 (senza tavolo), uno Speciale del Tg3 condotto da Alessandra Carli e quindi Massimo Giletti con Non è L’arena su La7. Su Rai1 c’era la terza e ultima puntata della seconda stagione della fiction La Vita Promessa (con Luisa Ranieri) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (e anche dalla D’Urso sono passati virologi, esperti, politici). Due film in griglia: su Italia1 c’era il cult La fabbrica di cioccolato e su Rete4 il melodrammatico Il vento del perdono. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: vince La Vita Promessa 2 davanti alla partita sulla pay. Poi tra le generaliste più staccati Live (secondo per share e in sovrapposizione) e Che Tempo che fa (secondo per ascolti)

Su Rai Uno la fiction La vita promessa2, con Luisa Ranieri, Stefano Dionisi, Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio nel cast, ha conseguito 4,676 milioni e 18,5%. Quindi per Speciale Tg1 608mila e 5,33%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli ospiti Roberto Burioni, Annalisa Malara, Roberto Speranza, Giovanni Malagò, Angelo Borrelli, David Sassoli, Federica Brignone, Christian de Sica e Carlo Verdone, Elodie, Nino Frassica e Gigi Marzullo nel finale, ha conquistato 2,595 milioni di spettatori e 9,33% dalle 21.07 alle 22.58 e 1,960 milioni e 9,25% fino alle 23.40. Per La domenica sportiva 889mila spettatori e 7,93%. L’altra Ds a 196mila e 3,5%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Luigi Favoloso ed Elena Morali, Cristiano Maglioglio, Paolo Brosio, Giulio Gallera, Fabio Testi Junior, Mario Giordano, Michele Emiliano, Gianluigi Nuzzi, Matteo Bassetti, Alba Parietti, Giovanni Rezza, Francesco Facchinetti, Luca Zaia, Clizia Incorvaia, in apertura 2,428 milioni e 8,34% dalle 21.15 alle 21.26 e poi 2,497 milioni ed il 13,22% dalle 21.28 alle 25.25; quindi per Tg5 Notte 639mila e 14,15%.

Su Italia1 per il film La fabbrica di cioccolato, interpretato da Johnny Depp, 1,995 milioni di spettatori e 7,54%. Per La Mummia, 746mila spettatori e 7,86%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Virginia Giuffrè (in esclusiva mondiale, è l’accusatrice del principe Andrea), Ilaria D’Amico, Ritanna Armeni, Alessandra Moretti, Maria Rita Gismondo, Myrta Merlino, Fabrizio Pregliasco, Filippo Facci, Vauro Senesi, Nunzia De Girolamo, Maria Luisa Iavarone, 1,720 milioni di spettatori e 5,95% dalle 20.37 alle 21.55, e poi 955mila e 5% fino alle 24.55. Quindi per TgLa7 Notte 270mila e 3,65%.

Su Rete 4 per Il vento del perdono, con Jennifer Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman, ha avuto 822mila spettatori e il 3,15%. Quindi per Pressing Serie A, 386mila spettatori e 3,43% di share.

Su Rai Tre per Tg3 Speciale Fermare insieme il virus, con alla conduzione Alessandra Carli e tra gli ospiti Nicola Petrosillo, Silvio Brusaferro, Giulio Gallera, Rino Fisichella e Vincenzo Boccia, ha ottenuto 977mila spettatori e il 3,83%. Per Tg3 Notte 1,146 milioni e 6,54%. E poi La casa siamo tutte a 353mila e 1%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna oltre 5,6 milioni nella fase finale. TgR boom a 4,2 milioni

Su Rai 1 per L’Eredità 4,290 milioni e 18,9% e 5,657 milioni e 22,74%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,8 milioni e 12,77%, per Avanti un altro! 4,066 milioni e 16,58%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 3,2 milioni e 13,47%; per il Tgr 4,188 milioni e 16,57%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 977mila e 3,67%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1 milione e 4,16% e Che tempo farà 1,125 milioni e 4,3%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 a 7,1 milioni

Per il Tg1 7,1 milioni di spettatori ed il 26,43%; per il Tg5 5,330 milioni di spettatori ed il 19,67%, per il Tg La7 1,368 milioni di spettatori ed il 5,1%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,081 milioni e 20,95% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,671 milioni e 12,68% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,2 milioni e 8,4%. Su Rai3 per Blob 1 mln di spettatori e 4,05% e per Grande amore 937mila spettatori e 3,4% e 1,059 milioni e 3,66%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,388 mln e 4,9% e 1,310 milioni e 4,5%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di La vita promessa 2, ieri su Rai1)