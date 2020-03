Oggi in edicola: Mediaset dà lavoro al compagno della Meloni e alla fidanzata di Salvini

Mamma Mediaset sistema a Forum la figlia di Verdini

Il Fatto Quotidiano, pagina 14, di Lorenzo Vendemiale.

Il centrodestra si riunisce nelle trasmissioni di Barbara Palombelli, idillio tra amore, lavoro e politica: dopo il “signor Meloni”, il compagno della leader di Fratelli d’Italia che è uno degli autori di Stasera Italia, arriva pure “miss Salvini”. Francesca Verdini, figlia del camaleontico Denis, nota alle cronache rosa per la sua storia d’amore con il capo della Lega, lavorerà per Forum.

Il tentativo di ritorno alla tradizione forzista, nei toni e nei gusti, a volte pure nei confronti e negli ospiti, è stato solo una parentesi: Mediaset, un tempo potente cassa di risonanza del berlusconismo, è tornata ad essere il ruspante megafono del nuovo centrodestra a trazione leghista e vocazione populista. Non c’è giorno della settimana che Salvini e Meloni non facciano un’ospitata, un intervento, anche solo un piccolo cammeo nelle trasmissioni del Biscione. Dove possono trovare posto persino fidanzate e compagni dei due leader è proprio la giovane Verdini, nuova social media manager dello storico format che da oltre 30 anni inscena processi e accompagna le mattinate di casalinghe e pensionati italiani.

I contratti

Il rapporto di lavoro formalmente non passerà da Mediaset ma da Corima srl, la società che co-produce il programma e vanta nel suo portfolio altri titoli storici, come La Corrida. E non sarà personale, ma tramite una delle sue aziende, La Casa Rossa srl, che si occupa di “attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi”, e con cui la Verdini sta muovendo i primi passi nel mondo della tv. Corima le appalterà la gestione della promozione web: in particolare, dovrà coordinare le attività sui social network e l’immagine di Giulia Campesi, alias Giulietta, la influencer da oltre 26 mila follower che da settembre è entrata nel team di Forum.

«A causa dell’emergenza coronavirus stiamo andando in onda senza pubblico, quindi abbiamo bisogno di spingere dì più su Internet, per rimanere in contatto con tutti i nostri spetattori», spiega la padrona di casa, Barbara Palombelli.

