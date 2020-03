Stasera in Tv: cosa vedere domenica 8 marzo 2020

Su Rai 1 “La vita promessa”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “presa Diretta”, su Rete 4 “Il vento del perdono”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “La fabbrica di cioccolato”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Attenti a quelle due”, su Fox “Rosewood”, su Premium Cinema “Wonder Woman”, su Iris “Il grande match”, su Rai Movie “The Women”.

I programmi di stasera in tv di domenica 8 marzo 2020

Rai

Rai 1 – La vita promessa, New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela, infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, a partire da Rocco. Tutto sembra andare per il meglio, dunque, ma il destino è sempre in agguato.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Presa Diretta, La ricostruzione che non riesce a decollare. Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Cosa troviamo oggi sul campo, a distanza di 3 anni dalle scosse di terremoto? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate?

Rai Movie – The Women, Manhattan, terzo millennio. Mary e Sylvie, ricche e tradite, progettano la riscossa. Ispirato a “Donne: commedia in tre atti” di Claire Boothe Luce, già portata sullo schermo nel 1939 da George Cukor.

Mediaset

Rete 4 – La fabbrica di cioccolato, Jean e la figlia di undici anni Griff sono in fuga dal marito Gary che le maltratta e troveranno l’aiuto di Einer e Mitch, due rancheri.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – La fabbrica di cioccolato, Magica rivisitazione di Tim Burton dell’omonimo romanzo, con Johnny Depp. Charlie èuno dei fortunati bambini ospiti della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Iris – Il grande match, Stallone vs De Niro. Due ex campioni di pugilato, rivali trenta anni prima, ritornano sul ring per regolare i conti una volta per tutte.

Premium Cinema – Wonder Woman, Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, Camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Attenti a quelle due, A Beaumont-sur-Mer, l’ereditiera elegante e seducente Josephine Chesterfield si diletta a rimorchiare milionari per il gusto di spennarli grazie alla complicità del suo maggiordomo e di un’agente di polizia corrotta. Di contro l’australiana disinibita e caotica Penny Rust aggancia le sue prede in un bar del quartiere per spillargli somme di denaro fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Ad un certo punto le strade delle due truffatrici si incontrano e qui si ne vedranno delle belle…

(Nella foto Bruno Barbieri)