Stasera in Tv: cosa vedere sabato 7 marzo 2020

Su Rai 1 “Una storia da cantare”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Sapiens”, su Rete 4 “Due superpiedi quasi piatti”, su Canale 5 “C’è posta per te”, Su Italia 1 “Kung-Fu Panda 2”, su La7 “Albert Nobbs”, su Tv8 “Agente 007 – Thunderball”, su Nove “Clandestino”, su Sky Cinema “Crypto”, su Fox “S.W.A.T.”, su Premium Cinema “A Star Is Born”, su Iris “Il buio nell’anima”, su Rai Movie “Indian”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 7 marzo 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da Cantare, una puntata speciale dedicata all’eterno ragazzo della musica italiana Gianni Morandi. Insieme ad Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero: Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi. Artisti, amici e volti dello spettacolo che interpreteranno dal vivo le sue hit, con il sostegno della grande band diretta da Maurizio Filardo, e condivideranno testimonianze, aneddoti e curiosità sul cantautore di Monghidoro, da oltre mezzo secolo una vera istituzione della nostra canzone.

Rai 2 – N.C.S.I., dopo il ritrovamento del cadavere del tenente della Marina Eli Buck sotto un autoarticolato, la squadra esamina il percorso fatto dal veicolo negli ultimi giorni, per trovare la scena del crimine…

Rai 3 – Sapiens, un solo pianeta, quanto è profondo il tempo geologico? Capire quanto è profondo il tempo geologico permette di apprezzare meglio la differenza fra milioni e miliardi di anni e quanto sia relativamente vicina quella data di inizio della storia d’Italia. La Terra ha 4,65 miliardi di anni, una cifra impressionante, difficile da comprendere.

Rai Movie – Indian – La grande sfida, Utah, anni ’60. Il motociclista neozelandese Burt Munro gareggia con il proprio bolide degli anni 20 per diventare il centauro più veloce del mondo. Ce la farà? Da una storia vera.

MEDIASET

Rete 4 – I due superpiedi quasi piatti, ladruncoli dal cuore buono, il furbo Matt e il massiccio Wilbur, un giorno si trovano casualmente arruolati nella polizia.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Kung-Fu Panda 2, secondo capitolo per il simpaticissimo panda gigante Po. Dovra’ combattere insieme ai suoi amici un pericoloso nemico che viene dal passato: il perfido Lord Shen.

Premium Cinema – Prendimi, Hoagie, Bob, Jerry, Randy e Sable sono cinque amici che hanno un’ossessione in comune: un gioco a cui partecipavano tutti e cinque sin da piccolini. Indipendentemente dalle loro vite nel presente e dal loro ruolo sociale di adulti, ogni maggio i cinque sono spinti dall’impulso irrefrenabile di partecipare ad una specie di “acchiapparella”, un inseguimento con ogni mezzo per cercare di “prendersi”a vicenda. Jerry in trent’anni non è mai stato “preso” e gli amici sono disposti a tutto pur di infrangere il suo primato.

Iris – Il buio nell’anima, Il regista premio Oscar Neil Jordan dirige Jodie Foster in un avvincente thriller incentrato sulla vendetta, nelle strade buie di New York.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Albert Nobbs, diretto da Rodrigo García, tratto da un racconto dell’autore irlandese George Moore. Protagonista la pluripremiata attrice Glenn Close (Albert Nobbs) indossa i panni di una donna coinvolta in un insolito triangolo amoroso. Travestita da uomo per poter lavorare e sopravvivere nell’Irlanda del XIX secolo, più di trent’anni dopo si ritrova prigioniera della sua stessa finzione.

Tv8 – Agente 007 – Thunderball, un nuovo nemico per l’affascinante spia britannica, giunta alla sua quarta avventura cinematografica. Questa volta si tratta di Emilio Largo (interpretato da Adolfo Celi), numero 2 della SPECTRE, intezionato a dirottare un aereo Nato che trasporta due testate atomiche. Per fermare il folle piano Bond vola alle Bahamas…

Nove – Clandestino – ‘Ndrangheta, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali.

Sky Cinema 1 – Crypto, “Marty” Duran è un analista antiriciclaggio (AML) presso la sede della Omnicorp Bank a Manhattan. Il suo rapporto su un potenziale cliente da 7 miliardi di dollari, dimostra che la società è fuori dalle regole AML, uccidendo così l’affare. Si ritrova poco dopo retrocesso in un altro ramo AML nella sua piccola città natale dell’Elba, nello stato di New York. Qui però si imbatte ben presto in una rete di contabili corrotti, di ingenui fan delle criptovalute e nella figura misteriosa di una mercante d’arte..

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

