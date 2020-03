Ascolti Tv 5 marzo tutti i dati: Don Matteo 6,6 milioni, Poveri ma ricchi 1,9, Iene 1,7. Del Debbio 1,2 (6%), Formigli (5,6%), 3 Days to kill (4,6%) e Masterchef (4,6%) 1,1 mln

Ascolti tv, dinamiche: la fiction Lux triplica la concorrenza; dopo Terence Hill, Vespa con Salvini e Iene in gara per la leadership. Va forte la finale di MCF

Il contesto: Don Matteo, due film, Le Iene e poi (sul corona virus) lo speciale di Lucia Annunziata, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli. La finale di Masterchef su Sky

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un video messaggio alla nazione per parlare dell’epidemia di Covid -19 riconoscendo la gravità della situazione, ma ricordando l’eccellenza del servizio sanitario nazionale e chiedendo di «evitare stati di ansia immotivati». Alla sera, rassicurante, oltre a Don Matteo su Rai1 (in servizio nella giornata consueta), ieri, giovedì 5 marzo, c’era pure la finale di Masterchef su SkyUno (il talent culinario è stato vinto da Antonio e ha ottenuto ben 1,136 milioni di spettatori e il 4,6%). In tema di altre proposte, due erano i film: la commedia Poveri ma ricchi era la scelta di Canale 5, mentre c’era il titolo drammatico 3 days to kill su Rai2. Partita a tre sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: uno speciale di Mezzora in più con Lucia Annunziata su Rai3, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4, Corrado Formigli con Piazzapulita su La7, mentre Italia1 aveva di nuovo Le Iene.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo ‘triplica’ Poveri ma ricchi, poi Le Iene, Del debbio che batte il film di Rai2, Formigli, la finale di Masterchef. Staccata l’Annunziata in versione special

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Dario Aita nel cast, ha riscosso 6,6 milioni di spettatori ed il 26,3% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione e Matteo Salvini ospite, ha conseguito 1,5 milioni di spettatori e 14,33% di share.

Su Canale 5 la commedia nazionale di Fausto Brizzi, Poveri ma ricchi, con Christian De Sica, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Enrico Brignano, Anna Mazzamauro nel cast, ha totalizzato 1,947 milioni e 8,23% di share. Quindi per Valentino The Last Emperor, 457mila e 5,6%.

Su Italia1 per Le Iene Show, con alla conduzione il trio formato da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, 1,7 milioni di spettatori e 9,2% di share, dopo l’anteprima a 1,571 milioni e 5,5%. Quindi per American Dad 553mila e 10,33% e 401mila e 9,5%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Massimiliano Romeo, Gianfranco Librandi, Giorgio Mulé, Maurizio Belpietro, Matteo Bassetti, Nicolò Fraschini, Ottavio Cappellani, Raffaele Auriemma, Claudia Fusani, Giovanni Donzelli, Toni Capuozzo, Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani, Sara Manfuso, Vauro Senesi, Paolo Brosio, Luigi Amicone, Mario Adinolfi, Piergiorgio Odifreddi, Marco Morocutti, 1,199 milioni di spettatori e 6% di share dalle 21.28 alle 24.51.

Su Rai2 per il film 3 Days To Kill, con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, 1,185 milioni e 4,63%. Per Stracult Live Show 301mila e 2,4%.

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Massimo Galli, Massimo Cacciari, Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Ilaria Capua, Guido Brera, Mario Monti, Pierluigi Lo Palco, Luca Telese, Fabio Picchi, Anna Josè, 1,103 spettatori e 5,56% di share tra e le 21.21 e le 24.56.

Su Rai Tre per la trasmissione Mezzora in più – Speciale Coronaviurs, con Lucia Annunziata alla conduzione e tra gli ospiti Ezio Mauro, Benedetta Allegranzi, Silvio Brusaferro, Giancarlo Giorgetti, Francesco Boccia, Vincenzo De Luca, Nello Musumeci, Carlo Cottarelli, 783mila spettatori e 3,3% dalle 21.19 alle 23.56. Quindi per Linea Notte 469mila e 5,26%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti: TgR al 14,6%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,072 milioni di spettatori e il 21,43%, L’Eredità ha riscosso 5,884 milioni di spettatori ed il 26,01%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,984 milioni di spettatori (16,33%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,3 milioni di spettatori ed il 19,55%. Su Rai3 Tg3 a 2,7 milioni e 13,1%; TgR 3,4 milioni e 14,65%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 980mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti a 6,5 milioni



Per il Tg1 6,5 milioni di spettatori ed il 25,45%. Su Canale 5 per il Tg5 5,2 milioni e 20% di share. Su La7 TGLa7 1,382 milioni di spettatori e 5,36%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus, Un Posto al Sole e Gruber in luce con Floris



Su Rai1 I Soliti Ignoti 6,1 milioni e 21,67%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,8 milioni di spettatori con uno share del 17%. Su Rai Due per il Tg2 1,941 milioni e 7,12%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione Federico D’Incà, Eugenio Gaudio, tra gli ospiti, 1,289 milioni e 4,51% di share. Su Rai3 per Non ho l’età 1,439 milioni e 5,4%, per Un posto al sole 1,946 milioni e 6,94%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Alessandra Ghisleri, Giampiero Mughini, Giovanni Malagò, Stefano Boeri, Sestino Giacomoni ha ottenuto 1,278 milioni e 4,6%. Su La7 per Otto e mezzo, con Giovanni Floris, Alberto Forchielli, Fabrizio Pregliasco e Marianna Aprile ospiti di Lilli Gruber, 2,037 milioni e 7,3%.

