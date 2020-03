Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 6 marzo 2020

Su Rai 1 “Porta a Porta”, su Rai 2 “The Good Doctor”, su Rai 3 “Suffragette”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici”, Su Italia 1 “Big Game”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent 2020”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “ZeroZeroZero”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “J. Edgar”, su Iris “I ponti di Madison County”, su Rai Movie “Snowden”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 6 marzo 2020

RAI

Rai 1 – Speciale Porta a Porta, speciale Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà

Rai 2 – The Good Doctor, Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’operazione…

Rai 3 – Suffragette, La storia delle militanti del primissimo movimento femminista inglese, costrette ad agire clandestinamente nella lotta per il riconoscimento del diritto di voto.

Rai Movie – Snowden, ritratto personale e affascinante di Edward Snowden, l’uomo responsabile della più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Nel 2013 Snowden lascia con discrezione il suo impiego alla National Security Agency e vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald ed Ewen MacAskill, e la regista Laura Poitras, allo scopo di rivelare i giganteschi programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Italia 1 – Big Game, un ragazzino finlandese si trova ad aiutare il Presidente degli Stati Uniti d’America braccato da alcuni terroristi che vogliono rapirlo.

Premium Cinema – J. Edgar, durante la sua vita, J. Edgar Hoover è diventato l’uomo più potente di tutti gli Stati Uniti d’America. A capo dell’FBI per circa 50 anni fino alla data della sua morte nel 1972, non si è fermato davanti a nulla pur di proteggere il suo paese. Restando in carica durante i mandati di ben 8 Presidenti e tre guerre, Hoover ha dichiarato guerra a minacce sia vere che immaginarie. Edgar Hoover è il protagonista di un racconto che affonda le sue radici nei miti fondativi della cultura e dell’immaginario americano.

Iris – I ponti di Madison County, diretto da Clint Eastwood, Nell’autunno del 1956 Robert Kinkaid, fotografo professionista, si trova a Madison County, nell’Iowa, per girare un servizio sui famosi ponti coperti. Lì incontra Francesca Johnson, sposata e con due figli, ma sola a casa per quattro giorni: questo è il breve quanto intenso lasso di tempo in cui esplode e si consuma la loro passione. Quattro giorni che devono durare tutta la vita..

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent 2020, gran finale per lo show che vede in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Alla conduzione di Enrico Papi.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – ZeroZeroZero, la serie segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistarlo, fino a quando viene consegnato e pagato. Attraverso le storie dei suoi personaggi, ZeroZeroZero getta luce sui meccanismi con cui l’economia illegale diventa parte dell’economia legale e come entrambe siano collegate a una spietata logica di potere e controllo, che influenza le vite e le relazioni delle persone in tutto il mondo.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Italia’s Got Talent)