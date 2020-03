Erotismo femminile, masturbazione e ricerca del piacere: l’8 marzo di Cielo, tra scienza e erotismo

I documentari sfatano alcuni luoghi comuni sulla sessualità femminile

Domenica 8 marzo, a partire dalla seconda serata, Cielo celebra la Giornata Internazionale della donna con una maratona dedicata alla sessualità femminile. I documentari proposti esplorano dal punto di vista delle donne alcune tematiche relative alla sessualità come autoerotismo e desiderio sessuale.

Il primo documentario, Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile risponde alle domande più spinose dell’universo in rosa e fa il punto su come sia cambiato oggi il modo di parlare e di vivere la sessualità femminile rispetto al passato. Segue Clitoride – una perfetta sconosciuta, focus scientifico su un organo a lungo poco conosciuto e sottovalutato, ma fondamentale per il piacere sessuale. Chiudono la maratona The wankers: il piacere di essere donna e Viaggio nel desiderio femminile, documentari che trattano senza pregiudizi la masturbazione e l’autoerotismo femminile.

La programmazione di Cielo

– 08/03/2020 in seconda serata = 1^TV assoluta AMORE FACCIAMO SESSO? I SEGRETI DEL DESIDERIO FEMMINILE

– 08/03/2020 a seguire = 1^TV assoluta CLITORIDE – UNA PERFETTA SCONOSCIUTA

– 08/03/2020 a seguire = THE WANKERS: IL PIACERE DI ESSERE DONNA

– 08/03/2020 a seguire = VIAGGIO NEL DESIDERIO FEMMINILE

(nella foto un’immagine dei doc)